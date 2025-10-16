La soriana Marta Pérez se centra en la preparación de la temporada invernal

Publicado por Luis Hdez Casado Soria Creado: Actualizado:

Cumplidos los compromisos de las dos millas disputadas en fechas recientes (Berango y Jaén) y sin ninguna otra prevista, Marta Pérez se dedicará a partir de este momento a entrenar. Quizás rompa esa rutina con la disputa de una prueba de campo a través, la de Soria, el resto queda descartado.

La planificación se centra en la próxima temporada de pista cubierta y posteriormente al aire libre. Una temporada normal en 2026. Si es que de normalidad se puede calificar a un año con las habituales exigencias en el tartán a nivel nacional, todavía por conocerse las sedes y las fechas de los Nacionales absolutos, y un Mundial bajo techo en Toruń (Polonia) entre el 20 y el 22 de marzo de 2026 bajo el paraguas y la organización de la Federación Polaca de Atletismo y World Athletics.

Marta Pérez participó en la carrera de Berango después de haberse alejado de la competición desde la final mundialista de Tokio. Un período de descanso y desconexión.

De vuelta a la práctica activa, la atleta soriana completó los 1.609 metros en quinta posición, 4:52.5, a cierta distancia de la dominadora en el circuito de Gobelalde, Marta García, 4:48.8 vigente campeona de España de 5.000 metros.

Por detrás de la ganadora se clasificaron Esther Guerrero (4:50.0), Miriam Costa (4:50.7), Lorea Ibarzabal (4:51.9) y Marta Pérez.

La marca de la vencedora mejoró el mejor registro de la carrera, 4:51, en manos de la residente en Soria, la portuguesa Salomé Afonso.

La prueba masculina se la adjudicó el campeón del mundo de 1.500 metros Isaac Nader (4:16.8), residente en Soria y pupilo de Enrique Pascual Oliva. El luso alcanza su quinta milla de Berango, a una de Rui Silva, al superar a Carlos Sáez (4:17.2) y Abderraman El Khayami (4:20.8).

Sin apenas tiempo de descanso, la atleta soriana viajó a Jaén al día siguiente y compitió en la prueba andaluza. Marta Pérez finalizó en sexta posición la carrera que ganó Marta Serrano (4:47) con Esther Guerrero (4:51), segunda, Marta Mitjans (4:52), tercera, Miriam Costa (4:52), cuarta, Noshin Mando Kimuge (4:55), quinta, y Marta Pérez (4:55), sexta.

En la categoría masculina de la prueba jienense Ignacio Fontes (4:13) se impuso a Mohamed Attaoui (4:13), finalista del 800 metros del Mundial de Tokio, que no perdía en España una carrera desde febrero. Tercero llegó Víctor Ruiz (4:14), cuarto Ronaldo Olivo (4:16) y quinto George Kiplagat (4:17).