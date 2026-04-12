Ángel Rodríguez: " Creo que vamos a depender de nosotros mismos y no podemos cagarla"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El técnico rojillo consideró justa la victoria de su equipo, un equipo que «ha hecho un partido bastante completo». Consideró que van a pasar a depender de ellos mismos para jugar el play off y añadió que lo que no podía hacer ahora es «cagarla».

Ángel Rodríguez comenzaba señalando: «La realidad es que nos ha devuelto lo que nos había quitado durante el partido. Creo que habíamos sido bastante superiores en líneas generales. Una vez más con ocasiones claras para poder haber hecho algún gol más pero las cosas se tuercen, no estamos todo lo finos que deberíamos estar para tener más tranquilidad en los partidos pero igual no está dando algo que nos ha quitado durante el año. El equipo me ha gustado, ha hecho un partido bastante completo»

«Una victoria en el tramo final después de haber remado todo el partido nos da moral. Vemos la clasificación y nos hacer ver todo con muchas más posibilidades, creo que vamos a depender de nosotros mismos y lo que no podemos hacer ahora es cagarla», añadía el técnico.

Sobre Carlos Gutiérrez, autor del gol del triunfo indicaba que «Carlos se merece un diez, es un líder en el vestuario. Es un jugador que suma aunque no juegue». Igualmente apuntó que el equipo había conectado con la afición y en este sentido no dudó en solicitar el apoyo de esa afición de cara al importante encuentro del próximo fin de semana ante el descendido Sámano.

La opinión de Aitor Martínez

El entrenador del Real Ávila señaló que a su equipo le faltó competir en los detalles, reconociendo que el Numancia tuvo más llegada sobre portería rival en la segunda que su equipo y no escondiendo que habían regalado la acción que dio pie al segundo tanto soriano. Aitor Martínez mostró su confianza en los suyos de cara a un play off para e que siguen dependiendo de ellos mismos.

El preparador del equipo abulense comenzó señalando: «Nos ha faltado competir en los detalles, han sido detalles los que en los últimos partidos nos han privado de sumar dos puntos. A lo mejor no ha sido nuestro mejor partido pero en este caso hubiéramos dejado al Numancia fuera de la pelea por el play off. De esta forma se meten de lleno y nosotros tenemos que revertir cuanto antes la situación».

«Es cierto que el partido, la primera parte ha estado muy reñida por ambos equipos, un toma y daca con el juego más posicional. Luego en la segunda parte ellos han generado muchas situaciones por su banda derecha y muchas situaciones de centro. Si hubiésemos estado más tranquilos en el último tercio les hubiésemos hecho mucho más daño. No ha sido así y tenemos que mejorar esos detalles porque son lo que marcan la diferencia», añadía.

Por último consideraba que «hemos regalado una última acción con una falta a un jugador que iba hacia su campo, les hemos dado de meter un balón al área y han tenido premio aunque es cierto que en la segunda parte han tenido más llegada que nosotros».