El Numancia afronta ante el Poblense una nueva oportunidad de ascenso a Primera Federación

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia recibe en Los Pajaritos a la U.D. Poblense en el partido de ida de semifinales del play off de ascenso a Primera Federación. El equipo de Ángel Rodríguez afronta el choque con el reto de conseguir el mejor resultado posible de cara al compromiso de vuelta el próximo fin de semana en tierras mallorquinas.

Tras no cumplir con el objetivo del ascenso directo, y pese a los altibajos y sensaciones a lo largo de la fase regular, el Numancia tiene ante sí una segunda oportunidad de cumplir con el reto de estar la próxima temporada en Primera Federación. No será tarea fácil. Para ello, el grupo que dirige Ángel Rodríguez deberá ofrecer su mejor versión, una versión que ha aparecido en contadas ocasiones a lo largo de este curso, y que ha cobrado un poco más de protagonismo en algunos de los últimos partidos.

A ello hay que aferrarse para intentar superar la primera piedra en el camino, a esa mejor versión que está ahí, en algún lugar, y que puede ofrecer el grupo. Por este motivo Ángel Rodríguez podría repetir el mismo once de las últimas jornadas. De cara a la eliminatoria, el técnico numantino no tiene bajas ya que Escardó se ha incorporado al grupo con normalidad. Antes o después, y mejor pronto que tarde, los rojillos tendrán que marcar porque un empate sin goles en la eliminatoria favorece a los baleares. Y la opción de marcar se antoja más plausible ante la afición soriana en Los Pajaritos. Los rojillos tendrán ocasiones para hacerlo otra cosa será el acierto que se tenga ante la portería rival.

Enfrente del Numancia estará un Poblense que fue tercero en el Grupo 3 y lideró el mismo durante 14 jornadas. ¿Cómo? Pues siendo un equipo que arriesgaba lo justo, que protegía muy bien su portería (es el segundo equipo con menos goles en contra de su grupo y en casa solo ha encajado 7), y que hacía daño a la contra. El equipo balear, ya sea con defensa de tres o de cuatro, puebla mucho su centro del campo y hace daño a la contra. Un peligro al que los rojillos tendrá que estar atento más allá de atacantes que, como Prohens, han llamado la atención de canteras de Primera División. Sabater bajo palos, Fullana, Giaquinto y Soler en el centro del campo, con Aitor Pons, Penyafort o Prohens forman la columna vertebral de los baleares.