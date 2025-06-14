La Fundación Franz Weber pone el foco en la participación de los menores en los festejos taurinos de San Juan

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Franz Weber aclara que no está en contra de la celebración de las fiestas tradicionales de San Juan pero sí de que los menores participen en los encierros camperos que se celebran en Valonsadero o en las capeas en las que, como ocurrió el fin de semana en el Lavalenguas, se agrede al toro.

El portavoz del colectivo en España, Rubén Pérez, señaló que la acción del colectivo se centra en la presencia de menores de edad en este tipo de festejos, una cuestión que el Comité de los Derechos de Niño de Naciones Unidas ya ha advertido, pero ante el que el Gobierno autonómico hace “caso omiso”, recoge Ical.

El portavoz indicó que en este tipo de festejos los menores están expuestos a riesgos que pueden tener un impacto en su desarrollo, ya que ven como se puede agredir un animal con el lanzamiento de objetos o subirse a lomos de un animal, y agregó que existe un cierto clima de aceptación o de normalización de la violencia.

Al respecto, advirtió que el Gobierno central debería prohibir la presencia de menores en festejos taurinos, y recordó que la Ley de Infancia de Castilla y León lo prohíbe de forma explicita, es decir, que contempla que los menores no estén presentes o no deben participar de actividades que puedan suponerles un impacto o un negativo en su desarrollo.

“Que se hace una excepción con la tauromaquia es bastante obvio y para ello se utilizan justificaciones culturales, sociales o incluso políticas. Nosotros defendemos que tiene que haber esta prohibición. En el Lavalenguas es bastante evidente que se incumple la Ley de Infancia y hay vídeos en donde salen los animales al campo y hay niños sentados en algún muro, donde un animal puede acceder fácilmente. De hecho, en alguno de los vídeos que circulan por las redes sociales se ve como los niños tienen que bajarse de ese muro porque viene el animal. Creemos que hay situaciones evitables”, dijo.

La Fundación señaló, además, que la educación no es una competencia exclusiva de las familias. De hecho, en España es un sistema de corresponsabilidad y lo mismo que existe una obligatoriedad de escolarización, hay una obligatoriedad de cumplir otros derechos por parte de los adultos. En este sentido, agregó que es por ello que las administraciones a veces toman medidas cuando no se garantizan los derechos de los menores.

“En estos eventos se normaliza el uso de la violencia. Las personas aficionadas a la tauromaquia son en cierto modo víctimas de un sistema de aceptación y normalización que les dice que esa violencia es aceptable o es positiva para preservar una determinada cultura o una determinada tradición”, reseñó.

La Fundación Franz Weber espera que la Delegación Territorial de la Junta en Soria de tramite la denuncia administrativa que han presentado por los incidentes en el Lavalenguas y posibilite la apertura de un expediente sancionador que, viendo la situación, supondría la comisión de numerosas infracciones de carácter grave y decenas de miles de euros en sanciones.

“Hemos presentado una denuncia porque según el Reglamento al animal no se le puede tocar, pero, en el festejo de San Juan, se le lanzaron sombrillas para azuzarlo y también le golpean. Es una cuestión que la Junta y el Ayuntamiento de Soria deberían de intentar evitar", reseñó.

Rubén Pérez aseguró, que los miembros del colectivo han visionado numerosos vídeos de este festejo colgados en las redes sociales, y los comentarios respecto a esta fiesta es que se ha convertido en un macrobotellón. Al respecto, invitó a los responsables de las instituciones a reflexionar sobre si es necesario cambiar el modelo de ocio y no divertirse con animales.

“En los vídeos se ve que los animales están extenuados y no parece que haya un control constante sobre el estado de ese animal o el estado de las personas porque el consumo de bebidas alcohólicas y seguro que otras sustancias está muy normalizado y eso se ve incluso en el suelo del monte como queda todo”, reseñó para considerar que es un “despropósito” que las administraciones públicas permitan que el espacio verde termine destrozado.

En este sentido, precisó que las administraciones “tienen manga ancha” con este tipo de celebraciones y no crean conciencia sobre otros temas importantes, y agregó que si bien es cierto que hay que preservar la tradición y la cultura hay otras cuestiones que hay que “modificar”.