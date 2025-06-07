Las fotos del Lavalenguas 2025: si estuviste en Valonsadero estás aquí (parte 2)

Un Lavalenguas que se disfrutó en grande en ValonsaderoMONTESEGUROFOTO Y MARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor

La celebración vespertina comenzó a las 18:00 horas con la partida de los jurados hacia Valonsadero. Los erales demostraron su bravura mientras los participantes los enfrentaban con carreras y algunos percances. El servicio de Cruz Roja atendió a más de 70 personas, con previsión de aumento, trasladando a cuatro al Hospital Santa Bárbara, tres por contacto con los animales, incluyendo un joven que sufrió la amputación de un dedo.

