Estos son los 10 tipos de tomate que cultiva Agro Care, la empresa de Holanda que ha puesto sus ojos en Soria

La empresa holandesa Agro Care, reconocida a nivel internacional por el cultivo de tomates, está en pleno proceso de expansión y ha puesto sus ojos en Soria. La decisión final no está tomada, pero la reciente presencia de responsables de la firma en la capital para exponer su plan de desarrollo permite ser optimistas. Este importante proyecto empresarial de cultivo de tomate en macro invernadero se concreta en un plan de cinco a seis años, con una inversión de más de 300 millones y unos 1.000 empleos. En estos momentos cultiva en los Países Bajos y también en Francia, Marruecos y Túnez.

¿Quién es qué hace Agro Care?

La sede social del grupo Agro Care está en Maasdijk, Países Bajos. Esta firma cultiva tomates para el sector minorista en la Unión Europea durante todo el año. Lo hace a muy alta escala "aprovechando el conocimiento y la experiencia de especialistas en otros campos siempre que sea posible", produciendo de forma respetuosa con el medio ambiente, en atención a minoristas, y porque así lo exigen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fundada en 1997, está implantada en la actualidad en cuatro países y siete ubicaciones y cuenta con 1.500 empleados, según figura en su página web. En su filosofía prioriza el respecto por la naturaleza y por las personas. La de Soria sería la primera planta de esta empresa en España.

¿Qué tomates cultiva?

La compañía cultiva una gama completa de tomates "para cada momento del día y cada uso". En un mundo donde cada vez es más importante la gastronomía y el producto de calidad y en el que el consumidor valora de forma significativa la excelencia, Agro Care "cultiva una gama completa para el mayor número de usos posible", eligiendo la "variedad óptima dentro de cada segmento", según fuentes de la compañía.

La firma cultiva las siguientes variedades de tomate:

Tomates de snack

Tomates de aperitivo de color naranja

Tomates cherry amarillos

Tomates marrones para picar

Mini tomates cherry en rama

Tomates cherry en racimo

Tomates en rama de cóctel

Tomates ciruela cóctel en rama

Tomates en racimo

Tomantes de carne

No hay que olvidar que el producto estrella de esta firma lo es también de la llamada Dieta Mediterránea. Versátil y con un alto contenido nutricional, además de sus múltiples posibilidades culinarias, el tomate es rica fuente en vitaminas y minerales y posee un bajo aporte calórico.

Agro Care forma parte de Harvest House, una organización internacional de productores de frutas y hortalizas de los Países Bajos, a través de la cual vende sus productos, cultivados "de forma innovadora y sostenible". Además, colabora con empresas de semillas "para optimizar el surtido", según la empresa.

¿Qué necesita esta firma para asentarse en Soria?

Las necesidades del grupo para su implantación en la provincia se resumen en agua, luz, trabajadores y vivienda. La firma ocuparía entre 140 y 160 hectáreas en el Parque Empresarial del Medio Ambiente, PEMA, en Garray. En cuanto a las dos primeras, en Soria tendría garantizado el acceso al agua y también a la energía, a través del calor generado en la planta de Enso, en Garray. Por lo que atañe a la mano de obra, la empresa puede nutrirse de trabajadores de la provincia y, en su mayor parte, de llegados de Europa del Este.

Planta de Agro Care en MiddenmeerAgro Care

Durante la reunión, esta semana en la Diputación de Soria, la empresa sondeó el suelo urbano disponible en municipios cercanos, donde la propia empresa construiría las viviendas de los trabajadores.

¿Con quién compite la provincia?

La empresa ha ampliado el plazo en que adoptará una decisión, previsto en su momento entre diciembre y enero y ampliado ahora más tiempo. Países de africanos -continente en el que ya está implantada- compiten con Soria para este importante proyecto.