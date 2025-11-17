La estación de servicio más surrealista de Soria se vuelve viral: la gasolinera que nadie entiende, pero todos aman

Entrada del Hotel Restaurante Arcojalón, el área de servicio soriana cuya estética ha despertado la curiosidad de miles de usuarios en TikTok.@aliblackvet

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Si pensabas que en España ya lo habías visto todo en cuanto a áreas de servicio, prepárate. Una estación de carretera situada en la provincia de Soria se ha convertido en un vídeo muy viral de TikTok, después de que la creadora @aliblackbet publicara un recorrido tan hilarante como fascinante por este lugar que parece existir en un universo paralelo. El vídeo, que acumula miles de visualizaciones, ha despertado un fenómeno curioso: gente que asegura haber parado allí y pensó que lo soñó y decenas de usuarios recomendando paradas igual de estrambóticas por toda España, como si se hubiera abierto una ruta turística del surrealismo nacional. Incluso hay quien reconoce que es la estación de servicio de su propio pueblo y celebra que, por fin, el surrealismo cotidiano de la zona haya encontrado su momento de gloria.

Se trata del Hotel Restaurante Arcojalón en San Cristóbal, un histórico área de servicio soriana que ha encontrado en TikTok una inesperada ola de atención.

Un recorrido surrealista por un lugar que desafía la lógica

La experiencia arranca antes incluso de entrar al local. En la zona de repostaje, en lugar del típico silencio rural, se pasean pavos reales que reciben a los conductores como si fueran parte del personal. Son ellos quienes marcan el tono: aquí nada tiene sentido… y por eso funciona.

A pocos metros, un giro inesperado, cabinas telefónicas londinenses. Dentro de una, una figura humana (o algo parecido) descansa con una naturalidad inquietante. Nadie sabe por qué están allí, quién las colocó o qué historia esconden, pero la escena tiene un aire entre videoclip de Rosalía y exposición de arte involuntario.

El interior del edificio es otra dimensión. Lo primero que aparece es una máquina recreativa de las Supernenas.

Y luego llega el ya mítico cartel de dulces 'Tetillas de monja' con una monja dibujada. Su mirada fija, su face card impecable y su presencia imponente son ahora parte del folclore digital. A su alrededor, una tienda que vende de todo: rosarios, budas, figuras de vírgenes, souvenirs varios y objetos que desafían cualquier categoría conocida.

En el mostrador, una bola de cristal de torreznos. Y el baño merece mención aparte, decorado como si fuera un pequeño homenaje a la Cruz Roja.

Cargando…

Un fenómeno viral que ya forma parte del imaginario colectivo

Parte del encanto de este lugar es justamente su condición de no-lugar, ese tipo de espacios que no siguen ninguna lógica estética, pero que por acumulación de rarezas terminan siendo inolvidables. La comunidad de TikTok lo ha abrazado como un símbolo del surrealismo castizo: un sitio tan caótico como entrañable.

Quizá por eso la gasolinera ha conseguido convertirse en un fenómeno viral sin pretenderlo. Y, sobre todo, recordar que España sigue llena de rincones donde la realidad se dobla un poco… y nos regala pequeñas joyas que nadie entiende, pero todos amamos. Si te pillas un viaje por la zona, ya sabes: esta parada no se salta.