Los 10 consejos de Protección Civil frente a la nieve

La borrasca Ingrid, como temporales de ocasiones anteriores, moviliza a todas las administraciones y también a la Agencia de Protección Civil y Emergencias, que recuerda a los ciudadanos la importancia que tiene adoptar medidas de autoprotección ante las nevadas. Hay consejos que son de sentido común, pero que conviene recordar ante una situación inesperada relacionada con inclemencias meteorológicas, que pueden suponer el corte de una carretera o la prohibición de seguir circulando.