Los 10 consejos de Protección Civil frente a la nieve
La borrasca Ingrid, como temporales de ocasiones anteriores, moviliza a todas las administraciones y también a la Agencia de Protección Civil y Emergencias, que recuerda a los ciudadanos la importancia que tiene adoptar medidas de autoprotección ante las nevadas. Hay consejos que son de sentido común, pero que conviene recordar ante una situación inesperada relacionada con inclemencias meteorológicas, que pueden suponer el corte de una carretera o la prohibición de seguir circulando.
- Si va a salir al exterior, lleve varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso. Evite las prendas ajustadas. Permita que el aire circule y actúe como aislante. Protéjase rostro, cabeza y manos.
- No es conveniente que las personas de avanzada edad y los niños salgan a la calle.
- No realice ejercicios físicos excesivos ya que el frío no es bueno para el corazón.
- Tome precauciones para evitar el envenenamiento producido por braseros, estufas, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire.
- Tenga a mano un extintor ante la posibilidad de incendio.
- Si no le queda más remedio que viajar, no lo haga solo. Lleve en el coche radio, cadenas, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías. Asegúrese de llevar el depósito de combustible lleno.
- Infórmese a través de fuentes oficiales de Tráfico, Meteorología o de Protección Civil de las inclemencias y estado de las carreteras.
- Antes de salir revise frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado. Reponga líquido anticongelante.
- Ponga las cadenas al coche en presencia de hielo o nieve dura.
- Conduzca despacio, con suavidad y a una marcha reducida, sin hacer cambios bruscos de dirección. Si entra en una zona de hielo no pise el freno. Deje que el vehículo cruce por su propia inercia
