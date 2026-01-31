La teoría de las 3 capas: la fórmula para evitar pasar frío que funciona

La teoría de las tres capas también funciona en contextos urbanos: protegerse del frío sin renunciar al confort (ni a los abrazos).Getty Images

Vestirse para el frío no es solo cuestión de abrigarse a lo loco, existe una lógica técnica detrás del confort térmico. La teoría de las tres capas es una estrategia probada desde senderistas hasta profesionales outdoor, y se basa en crear un sistema de prendas que funcione con tu cuerpo y con el clima, no contra ellos.

Como resume @spacemunarriz desde TikTok: «Con la teoría de las tres capas te garantizo que no vas a pasar nada de frío ni te vas a mojar».

Desde Decathlon hasta influencers técnicos, todos coinciden: no necesitas más ropa, necesitas vestirte mejor.

Teoría de las tres capas: cómo funciona y por qué evita que pases frío

Todos los vídeos lo explican con sencillez reveladora. Porque aunque hayas oído hablar de ella, no siempre se aplica bien. No se trata de sumar, sino de combinar con cabeza: tres capas, cada una con un rol concreto.

Capa 1: donde empieza todo

«La primera capa es una camiseta interior que lo que tiene que hacer es absorber la humedad, todo el sudor y hacerlo desaparecer», explica @spacemunarriz.

@decathlon_espana añade: «Sería esa capa térmica. Tendríamos o bien las térmicas que nos mantienen más calentitos o bien unas térmicas para mayor intensidad, donde lo que encontraremos es una evacuación de nuestra transpirabilidad».

El algodón queda descartado: «Si tenéis una camiseta interior de algodón, esas no valen». ¿Por qué? Porque atrapan la humedad y la enfrían contra tu piel.

La alternativa: camisetas técnicas o de lana merina. «Estas camisetas todos sabemos que acaban oliendo a peste, así que si quieres hacer un upgrade, píllate una de lana de merino», sugiere con honestidad.

Capa 2: el calor justo

La segunda capa «es la que nos tiene que dar un poco más de calorcito», dice él. Puede ser «el clásico forro polar que todos tenemos por casa» o «estos forritos polares que son más finos, que ayudan también a evacuar el sudor».

Desde Decathlon lo confirman: «Después tendríamos la capa 2, que es la que nos aporta ese calor».

No es cuestión de volumen, sino de eficiencia térmica. Esta capa no debe atrapar humedad, sino acompañar al cuerpo, mantener su calor sin ahogarlo.

Capa 3: la barrera esencial

La tercera capa es el escudo. Pero no basta con que sea impermeable, tiene que respirar.

@spacemunarriz avisa: «Muy importante que esta capa también sea transpirable, porque si no todo lo que hacen las demás capas se queda en nada».

Desde Decathlon: «Y después tendríamos la capa 3, que es la que nos protege de las condiciones meteorológicas adversas».

Si usas una chaqueta que no deja salir el vapor, todo se condensa por dentro, te mojas… y adiós sistema. Aquí entran las tecnologías como Gore-Tex y similares, que sí permiten mantener el equilibrio perfecto entre protección y transpiración.

Esto funciona (incluso en Laponia)

¿La prueba? «Nos vemos en Laponia», lanza el creador con ironía. Pero va en serio. Esta teoría no es una moda viral, es la forma más lógica de vestirse en invierno. Te permite moverte, transpirar, regular y adaptarte a cualquier cambio climático sin sobrecalentarte ni quedarte helado.

Y sí, sirve igual para ciudad, trabajo, esquí, senderismo o ese paseo gélido al supermercado.