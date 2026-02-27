Este pequeño pueblo de Soria es la capital del "oro negro"

Ejemplares de Tuber melanosporum a la venta en el Recinto Ferial de Abejar, donde la trufa negra se comercializa al gramo y alcanza precios premium en plena temporadaMARIO TEJEDOR

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Abejar ha conseguido algo excepcional: convertir un hongo subterráneo en motor económico, símbolo gastronómico y argumento de marca territorial. La trufa negra, la prestigiosa Tuber melanosporum, sitúa a este pequeño municipio soriano en el mapa internacional del producto premium.

Cada invierno, la Feria de la Trufa transforma el pueblo en un punto de encuentro estratégico para productores, investigadores, chefs y distribuidores. La 23ª edición, celebrada el fin de semana del 14 y 15 de febrero de 2026, ha reforzado esa posición con un programa que integró ciencia, gastronomía y mercado profesional, consolidando un modelo que combina tradición agrícola y visión empresarial.

La Feria de la Trufa de Abejar como referencia europea

La especialización marca la diferencia. Soria figura entre las principales zonas productoras de trufa negra en España gracias a suelos calizos, clima continental y una apuesta decidida por la truficultura tecnificada. Abejar ejerce como escaparate de ese liderazgo.

El Recinto Ferial reúne a más de una treintena de expositores especializados que presentan trufa fresca certificada, productos transformados y soluciones técnicas para el cultivo. Las degustaciones permiten apreciar cómo la trufa potencia sabores y transforma recetas sencillas en platos de alto impacto aromático.

Feria de la Trufa de Abejar 2026MARIO TEJEDOR

El Concurso Gastronómico Nacional de la Trufa añade una dimensión creativa que proyecta el producto más allá del ámbito local. En esta última edición, el primer premio recayó en Luis Alberto Simón, chef de 'El Cenador' (Quintanar de la Sierra), consolidando su trayectoria en el certamen. La "Trufa de Oro" reconoció a la empresa 'Virrey Palafox' de El Burgo de Osma por su impulso a la gastronomía vinculada al producto trufero. Y el tradicional Concurso de Caza de Trufa con Perro volvió a demostrar la precisión y entrenamiento que exige la búsqueda bajo tierra.

Feria de la Trufa de Abejar 2026MARIO TEJEDOR

Trufa negra: estrategia, ciencia y territorio

Cada pieza de trufa resume años de planificación agrícola. La micorrización de encinas, el control del riego y el manejo del suelo determinan rendimiento y calidad. El resultado se traduce en un producto firme, aromático y con elevada cotización en mercado nacional e internacional.

Abejar ha construido una identidad coherente en torno al oro negro. La feria actúa como altavoz de un trabajo que se desarrolla durante todo el año y que posiciona al municipio dentro del circuito europeo de eventos truferos.

En el mapa internacional de la trufa negra, Abejar comparte protagonismo con territorios históricos como Alba en Italia o la región francesa del Périgord, además de competir en volumen con zonas españolas como Sarrión. En ese contexto europeo de alto nivel, la feria soriana se ha consolidado como uno de los encuentros profesionales más sólidos en torno a la Tuber melanosporum, reforzando su proyección internacional edición tras edición.

Feria de la Trufa de Abejar 2026MARIO TEJEDOR

Abejar: mucho más que trufa negra



Abejar ha construido su prestigio internacional en torno al oro negro, pero reducir su identidad únicamente a la trufa sería simplificar una realidad mucho más rica. Este municipio soriano forma parte del paisaje privilegiado del Pinar Grande y actúa como puerta natural a la comarca de Pinares, uno de los entornos forestales más extensos y mejor conservados de España.

El territorio que rodea a Abejar ofrece un patrimonio natural que combina bosques de pino silvestre, embalses y rutas senderistas que atraen turismo activo durante todo el año. El cercano embalse de la Cuerda del Pozo amplía la oferta con actividades náuticas y panorámicas que transforman el invierno micológico en un destino de cuatro estaciones.

La tradición gastronómica local también va más allá de la trufa. La cocina serrana mantiene protagonismo con productos de caza, embutidos artesanales y recetas ligadas a la cultura pastoril. La trufa ha elevado el perfil gourmet del municipio, pero convive con una despensa sólida y coherente que habla de territorio y estacionalidad.

En Soria, el oro negro nace bajo tierra. En Abejar, además, encuentra un escenario que multiplica su valor.