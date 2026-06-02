La Junta lanza 12 actividades para el mes de junio en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha presentado la programación cultural para este mes de junio en Soria, con 12 actividades enclavadas en la red de centros culturales dependientes de la Junta. Este mes, la oferta se desarrolla entre exposiciones y los talleres del Museo Numantino.

La exposición ‘El viaje en la literatura’, que muestra la presencia de todo tipo de viajes como temática a través de la historia de la literatura, permanece abierta al público durante todo el mes de junio en la Biblioteca Pública de Soria.

La muestra consta de nueve paneles ordenados cronológicamente y se acompaña de una selección de libros relativos al tema pertenecientes al Fondo Antiguo de la Biblioteca en la que, entre otros, podremos ver:

Una ‘Odisea’ del siglo XVII.

Una edición alemana del siglo XIX de ‘Las aventuras de Tom Sawyer’, en su idioma original, el inglés.

‘La Divina Comedia’ ilustrada por Doré.

Una edición, realizada por el famoso impresor Antonio de Sancha en el siglo XVIII, de ‘Los trabajos de Persiles y Sigismunda’.

Una edición de obras de Hurtado de Mendoza del siglo XIX en la cual se le atribuye la autoría del ‘Lazarillo de Tormes’.

El Archivo Histórico Provincial continúa albergando la muestra fotográfica ‘Seis miradas de archivo’. La exposición reúne la esencia de seis proyectos que habitaron sus paredes de forma independiente como parte del festival. En la exposición esas miradas dialogan para ofrecer una visión conjunta de los fondos del Archivo, que alberga en sus fondos más de 60.000 fotografías. A través de una cuidada selección de placas de vidrio, negativos y positivos, invitan al espectador a redescubrir la huella de maestros como Manuel Lafuente Caloto, Tiburcio Crespo, Aurelio Pérez Rioja o Salvador Vives.

La muestra, inaugurada en el marco del décimo aniversario del festival On Photo Soria, adquiere un carácter excepcional al presentarse como una antología conmemorativa. La exposición nace de una minuciosa labor retrospectiva, recuperando y recopilando las mejores fotografías que han protagonizado las ediciones anteriores en este archivo. Se trata de un reencuentro que condensa diez años de miradas en una única experiencia colectiva.

La exposición puede visitarse hasta el 12 de agosto, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

El Burgo de Osma acoge hasta el día 21, en el Centro Cultural San Agustín, la muestra ‘Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes’. Las oscilaciones de ánimo acompañaron a Miguel Delibes toda su vida, más con el tiempo predominó en él la tendencia al pesimismo. Angustiado desde niño por la que sabía inevitable desaparición de sus seres queridos, y rebelde sin apenas esperanza ante la injusticia social y el deterioro ambiental, asumió con fatalismo que la creatividad llevaba aparejado un cierto desequilibrio emocional. El antídoto era Ángeles de Castro. La exposición ‘Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes’ es una muestra que conmemora el 50 aniversario del fallecimiento de Ángeles de Castro, su esposa.

La exposición incluye fotografías, objetos personales y libros que muestran la vida de la pareja y el impacto de Ángeles en la vida y obra del escritor. Una sencilla infografía hace un recorrido por la línea de vida” de Ángeles, dando paso a una serie de 36 fotografías, retratos y paneles que están dispuestos de manera cronológica en las paredes perimetrales de la sala y sirven para ilustrar algunos de los momentos vitales más importantes de Ángeles, acompañadas las imágenes, en la mayoría de los casos, de textos del propio Miguel Delibes. Los fondos expuestos pertenecen al archivo personal de Miguel Delibes, como parte del legado que custodia la Fundación que lleva su nombre.

La parte final de la exposición está dedicada a la novela ‘Señora de rojo sobre fondo gris’, escrita por Delibes diecisiete años después del fallecimiento de Ángeles, a lo largo de la cual le rinde un sentido y poco disimulado tributo.

Durante todos los sábados del mes se puede realizar la visita temática a la exposición permanente del Museo Numantino, previa concertación de cita y en horario de 11.00 a 12.30 horas.

Talleres escolares

En el ámbito habitual de los talleres escolares del Museo Numantino, en este mes de junio, para los alumnos de Educación Infantil y Primer ciclo de Primaria, se celebrarán los siguientes: ‘Los costureros del tiempo’ y ‘Arquitectos en acción: la ciudad romana’.

Para los alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria, el Museo ofrece los talleres: ‘El rincón del orfebre’, ‘Tejiendo mi sayo’ y ‘Los guardianes del códice’.

Dirigido a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, el Museo ofrece los talleres ‘Técnicas de supervivencia en la prehistoria’, ‘Pinturas y pigmentos’ y ‘Nueva visión de la cerámica en la historia: vida y muerte’

Todos los talleres se desarrollan de martes a viernes y en horario de 10.00 a 14.00 horas.

El Museo Numantino ha programado visitas temáticas para este mes destinadas a los alumnos de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato con las siguientes temáticas: ‘Paleolítico: un mundo de cazadores y recolectores’, ‘Neolítico: la vida y la muerte’, ‘Edad del Bronce: las redes comerciales a larga distancia’, ‘Edad del Hierro: origen y desarrollo de la cultura celtibera’, ‘Asimilación e intercambio cultural en la Hispania romana', ‘Soria en la Edad Media: un mundo plural’ y ‘Visible e invisible: ¿Dónde están las mujeres?'.

Las visitas temáticas se desarrollan de martes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas.