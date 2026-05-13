La anorexia retratada por David Arribas

Jaula aborda el impacto de los trastornos de la conducta alimentaria en una sociedad marcada por la exposición constante de la imagen personalSKYLINE

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Dentro del festival OnPhoto Soria, esta vez en la sala Espacio Alameda, podemos visitar hasta el 29 de mayo la exposición Jaula, del fotógrafo documental David Arribas, un autor madrileño reconocido por su mirada social y su interés en visibilizar realidades silenciadas. Especializado en proyectos de carácter sociocultural, Arribas ha desarrollado una trayectoria internacional con presencia en festivales como Head On Photo Festival y Visa pour l’Image, además de colaborar con medios como The Washington Post. Su obra combina cercanía, denuncia y un fuerte componente humano, elementos que vuelven a estar presentes en esta nueva propuesta expositiva.

Jaula aborda el impacto de los trastornos de la conducta alimentaria en una sociedad marcada por la exposición constante de la imagen personal y la presión estética amplificada por las redes sociales. La muestra reflexiona sobre cómo determinados modelos de belleza han evolucionado hasta convertirse en una exigencia social que afecta especialmente a los jóvenes. Aunque estas patologías tienen antecedentes documentados desde siglos atrás, el incremento de casos en las últimas décadas ha encendido las alarmas sanitarias y sociales. La anorexia nerviosa, una de las enfermedades más extendidas dentro de los TCA, implica una profunda distorsión de la percepción corporal y puede derivar en graves consecuencias físicas y psicológicas.

A través de imágenes de gran carga emocional, Arribas pone el foco en el aislamiento, el sufrimiento y la vulnerabilidad que rodean a estas enfermedades, pero también en la necesidad de prevención y acompañamiento. Según datos de organizaciones sanitarias, cientos de miles de personas padecen actualmente algún trastorno alimentario en España, con una incidencia creciente entre menores y adolescentes. La exposición invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre identidad, apariencia y salud mental, convirtiendo el espacio expositivo en un lugar de conciencia y diálogo social. La muestra puede visitarse de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas, y los domingos de 12.00 a 14.00 horas.

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