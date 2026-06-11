Ni Vinuesa ni San Pedro Manrique: el eclipse solar de 2026 se verá más largo en este municipio

Calles y monumentos de la localidad de Monteagudo de las VicaríasGetty Images

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más relevantes del siglo en España. La franja de totalidad cruzará el norte peninsular de oeste a este, afectando a zonas de Castilla y León, Aragón y parte de la cornisa cantábrica. En la provincia de Soria, varias localidades entran en el área de observación privilegiada, aunque no todas ofrecen la misma duración de la fase de totalidad.

Entre los municipios sorianos que han generado más interés se encuentran Vinuesa, San Pedro Manrique y Monteagudo de las Vicarías, pero los datos disponibles indican que la comparación no es equivalente en todos los casos: la duración exacta depende de la posición dentro de la banda de totalidad, que atraviesa el país con una anchura limitada y tiempos variables según la localización concreta.

Monteagudo de las Vicarías, dentro del área de máxima observación

Las simulaciones astronómicas del eclipse muestran que el norte y noreste de la península experimentarán condiciones óptimas de totalidad, con duraciones que pueden acercarse a los dos minutos en puntos favorables del corredor central del eclipse.

En este contexto, Monteagudo de las Vicarías se sitúa en una posición potencialmente más alineada con la zona de mayor duración dentro de la provincia de Soria, al encontrarse más próximo al eje central del recorrido de la sombra lunar sobre la península.

Sin embargo, es importante matizar que no existe una cifra única oficial por municipio en todas las fuentes públicas consultadas. Los valores exactos requieren cálculos de coordenadas precisas o simulación astronómica local, por lo que cualquier afirmación de segundos exactos por localidad sin herramienta de cálculo específica debe considerarse.

Pueblo de Monteagudo de las VicariasGetty Images/iStockphoto

Vinuesa y San Pedro Manrique: variaciones dentro del mismo fenómeno

Tanto Vinuesa como San Pedro Manrique también se encuentran dentro del área de eclipse total, pero su posición relativa respecto al centro de la franja puede influir en una ligera reducción de la duración de la fase de oscuridad completa.

El fenómeno del eclipse no es uniforme: incluso dentro de una misma provincia, la duración de la totalidad puede variar en decenas de segundos dependiendo de la latitud exacta y la distancia al eje central de la sombra lunar.

Esto significa que pequeñas diferencias geográficas entre municipios pueden traducirse en variaciones perceptibles en la experiencia del eclipse.

Un eclipse condicionado por el horizonte bajo

Uno de los factores clave del eclipse de 2026 en España es la baja altura del Sol durante la totalidad, que ocurrirá cerca del ocaso. Esto obliga a que los puntos de observación tengan un horizonte oeste despejado para evitar pérdidas de visibilidad.

En zonas con relieve irregular, como parte del interior peninsular, la elección del lugar exacto dentro del mismo municipio puede ser tan importante como la propia localización geográfica general.