La ruta en coche por Soria que pasa por una laguna, un cañón y uno de los bosques más bonitos de España

Recorrer Soria en coche permite descubrir algunos de sus grandes tesoros naturales, con paradas entre bosques, cañones y paisajes únicos del interior de España.Unsplash

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Una laguna de origen glaciar rodeada de paredes oscuras, un cañón abierto durante siglos por el agua y un bosque donde los acebos forman una de las masas más singulares de la Península. Soria permite unir estos tres paisajes en una ruta por carretera que descubre la cara más verde y salvaje de la provincia.

El recorrido enlaza la Laguna Negra, el Cañón del Río Lobos y el Acebal de Garagüeta, tres espacios protegidos con personalidades muy distintas. El coche sirve como hilo conductor, aunque cada parada invita a bajar, caminar y dedicar tiempo al paisaje.

Más que una ruta para tachar lugares del mapa, es un viaje para hacer sin prisas. Puede distribuirse durante un fin de semana y adaptarse a la época del año, las horas de luz y el estado de los accesos.

La ruta por Soria comienza entre los pinares de la Laguna Negra

Vinuesa funciona como una de las puertas de entrada a la Laguna Negra y a la comarca soriana de Pinares. Desde esta localidad comienza la aproximación a uno de los escenarios naturales más conocidos de Castilla y León.

Laguna Negra en SoriaJ.CASTRO.A

La laguna se encuentra en el Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, un espacio protegido de 4.617 hectáreas integrado en la Red Natura 2000. El relieve actual es consecuencia del antiguo modelado glaciar, que dejó circos, paredes rocosas y una de las lagunas más emblemáticas del Sistema Ibérico.

El último tramo exige dejar el vehículo en los espacios habilitados y continuar según el sistema de acceso vigente en cada temporada. El paseo atraviesa un bosque de pinos, robles y hayas antes de alcanzar la laguna, encajada en un circo glaciar y rodeada por altos paredones de roca.

El agua oscura, los grandes pinares y las leyendas que envuelven este enclave explican por qué se ha convertido en uno de los símbolos naturales de Soria.

La ruta por Soria continúa por el Cañón del Río Lobos

Desde la comarca de Pinares, la carretera conduce hacia el Cañón del Río Lobos, un espacio articulado alrededor de un profundo desfiladero de farallones escarpados. El parque se extiende por varios municipios de Soria y alcanza también territorio burgalés.

View of the Lobos River Canyon (Cañon del rio lobos) since la Galiana lookout at sunset, Soria, Castilla y Leon, Spain.Getty Images/iStockphoto

Una de las aproximaciones más populares parte de Ucero. Antes de bajar al cañón, el mirador de La Galiana ofrece una panorámica amplia del paisaje, con las paredes calizas, la vegetación y el sinuoso trazado del desfiladero.

En el interior aparece la ermita de San Bartolomé, vinculada tradicionalmente con la Orden del Temple y levantada en uno de los enclaves más reconocibles del parque. El sendero avanza junto al río entre sabinas, paredes calizas y pequeñas cuevas donde es habitual observar buitres leonados sobrevolando el cañón.

El paseo puede adaptarse al tiempo disponible. Una opción sencilla consiste en recorrer el tramo que conduce hasta la ermita y regresar por el mismo camino, dejando las rutas largas para visitantes acostumbrados al senderismo.

La ruta por Soria termina en el Acebal de Garagüeta

El tercer paisaje obliga a cambiar de escenario. El Acebal de Garagüeta se encuentra al norte de la provincia, en la Sierra de Montes Claros y dentro del término municipal de Arévalo de la Sierra. La reserva ocupa 406,4 hectáreas entre los puertos de Piqueras y Oncala.

Aquí el protagonista es el acebo. Aquí el paisaje está dominado casi por completo por el acebo, formando uno de los bosques monoespecíficos más espectaculares de Europa.

Ruta del Acebal de Garagüeta

El aspecto del acebal cambia con las estaciones. Durante los meses fríos, el verde de las hojas y los frutos rojos crea una imagen de cuento; en las épocas más templadas, la sombra y la densidad del bosque convierten el paseo en una experiencia serena y envolvente.

Para completar la experiencia, merece la pena pasar por la Casa del Parque del Acebal de Garagüeta, en Arévalo de la Sierra, donde se puede conocer mejor este singular bosque y consultar los diferentes itinerarios antes de comenzar el paseo.