Por qué una de las plazas más conocidas de Soria recibe el curioso nombre de «La Tarta»

La Plaza del Rosel y San Blas, conocida como “La Tarta”, ocupa hoy el espacio donde se encontraba la antigua farola de los Doce Linajes antes de su retirada en 2011.Ayuntamiento de Soria

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Quien visite por primera vez el centro histórico de Soria probablemente se sorprenda al escuchar a los vecinos hablar de «La Tarta». No se trata de una pastelería ni de un establecimiento tradicional, sino del nombre popular con el que los sorianos conocen la Plaza del Rosel y San Blas, uno de los espacios más transitados de la ciudad. El origen de este curioso apodo no está relacionado con la gastronomía, sino con un monumento que recuerda uno de los capítulos más singulares de la historia medieval soriana.

Situada junto a la céntrica calle del Collado, la Plaza del Rosel y San Blas constituye uno de los principales puntos de paso entre la Plaza Mayor y el resto del casco histórico.

Su nombre oficial procede de una de las antiguas Doce Cuadrillas en las que estuvo organizada la ciudad durante siglos. Sin embargo, son muy pocos los vecinos que la llaman así. Para la inmensa mayoría simplemente es «La Tarta».

La explicación está en el Monumento a los Doce Linajes, una estructura circular cuya disposición recuerda visualmente a una tarta dividida en porciones. Esa forma acabó dando lugar a un sobrenombre que ha terminado imponiéndose al nombre oficial de la plaza.

El monumento recuerda a los históricos Doce Linajes de Soria

Lejos de ser un elemento meramente decorativo, el monumento rinde homenaje a una de las instituciones más características de la Soria medieval.

La ciudad estuvo organizada durante siglos en torno a los llamados Doce Linajes, un sistema formado por familias nobiliarias que desempeñaban funciones de gobierno, defensa y administración del territorio. Su influencia fue tan importante que incluso existió la Casa de los Doce Linajes, ubicada donde hoy se levanta el Ayuntamiento, en la Plaza Mayor.

Alrededor del monumento aparecen representados los escudos de estos linajes históricos: Don Vela, Calatañazor, Salvadores, Morales, Chancilleres, Barnuevo, San Llorente, San Esteban y Santa Cruz, entre otros, recordando el papel que desempeñaron en la configuración política y social de la ciudad.

Cada uno de estos linajes agrupaba a numerosas familias sorianas bajo una misma representación. Entre los apellidos vinculados históricamente a estos grupos aparecen nombres como Vela, Mendoza, Vera, Zapata, Solier, Salcedo, Salazar, Luna, Miranda, Ledesma, Villanueva o Vallejo, entre muchos otros.

Los historiadores consideran que esta organización fue una de las instituciones nobiliarias más singulares de Castilla y estuvo ligada a los privilegios concedidos por Alfonso VIII a los caballeros sorianos tras la repoblación de la ciudad.

Algunas investigaciones incluso apuntan a una posible inspiración en la Tabla Redonda del rey Arturo, una hipótesis basada en la relación de la corte castellana con Leonor de Plantagenet, esposa de Alfonso VIII y hermana de Ricardo Corazón de León, quien conocía las leyendas artúricas desde su infancia.

Un rincón imprescindible para descubrir el centro histórico de Soria

La Plaza del Rosel y San Blas forma parte del recorrido habitual por el centro monumental de Soria. Muy cerca se encuentran la Plaza Mayor, el Palacio de los Condes de Gómara, el Palacio de la Diputación y algunas de las calles comerciales más importantes de la ciudad.