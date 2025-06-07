Las imágenes del Lavalenguas 2025: cogidas, recortes y diversión (parte I)

Un Lavalenguas lleno de diversión y sustosMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Valonsadero tiene un encanto especial, y la celebración del Lavalenguas, el evento más concurrido de las fiestas previas a San Juan, reunió a miles de personas en el monte. El día soleado y caluroso acompañó el "debut" de los toros de La Saca en la pradera, con varios incidentes y sustos. Además, como es tradición, los jurados de 2025 ya eligieron a sus toros, y la atención se centra ahora en La Compra.

Un rápido encierro y un gran ambiente animaron las primeras horas de la fiesta en el monte, despues el jaleo se traslado a los chiringuitos, y al caer la tarde, el festejo de La Compra se celebró con más incidentes de lo debido, cuatro traslados al hospital, entre ellos, un traumatismo craneoencefálico y un joven que perdió un dedo

Si estuviste en Valonsadero, encuéntrate en estas galerías:

Primeras fotos del encierro de la mañana

Segunda galería de la mañana

Segunda galería de fotos del Lavalenguas