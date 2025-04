PP, PSOE y Vox tumban la propuesta de Soria Ya para que la Junta comprara el palacio de Almazán y lo rehabilitase

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

'Las cosas de palacio van despacio' y en el caso de la propuesta de Soria Ya sobre el Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán, por el momento no van. El planteamiento de los sorianistas era que lo adquiriese la Junta de Castilla y León y lo recuperase para darle nuevas utilidades ante su estado de deterioro. No ha salido adelante con el 'no' de PP, PSOE y Vox.

La Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes de Castilla y León ha rechazado la proposición no de ley presentada por la procuradora de Soria Ya, Vanessa García, para que la Junta de Castilla y León adquiera el Palacio de los Hurtado de Mendoza, en Almazán, con el fin de garantizar su conservación, acometer su restauración integral y estudiar su uso como espacio cultural y turístico.

La iniciativa no ha prosperado al ser rechazada por los votos en contra del bloque mayoritario PP, PSOE y VOX.

García ha recordado que el Palacio de los Hurtado de Mendoza está declarado Bien de Interés Cultural desde 1991 y actualmente se encuentra en estado crítico, con riesgo real de colapso de su fachada norte, según informes técnicos recientes. Por ello, ha defendido que «no podemos seguir encomendando a propietarios privados la conservación de un bien de este valor patrimonial. Necesitamos una actuación directa, con recursos y planificación».

También ha señalado que la iniciativa del PSOE aprobada el pasado mes de febrero sobre este mismo monumento, «únicamente planteaba seguir en contacto con los propietarios y actuar de forma subsidiaria en caso de inacción, sin comprometerse a nada concreto», y ha añadido que «nuestra propuesta es mucho más ambiciosa. Apostamos por un modelo proactivo de intervención directa y por convertir el palacio en un motor cultural y turístico para la villa adnamantina».

La procuradora ha subrayado el valor histórico y arquitectónico del edificio, una joya del renacimiento civil castellano, con elementos góticos, mudéjares y renacentistas, y con una relevancia histórica documentada desde el siglo XV, cuando fue residencia real de los Reyes Católicos. «Estamos ante una oportunidad histórica de salvar un edificio único, que puede y debe convertirse en un centro cultural vivo para Almazán. Otros municipios de Castilla y León han logrado rehabilitar palacios y castillos para convertirlos en centros de visitantes y espacios culturales. ¿Por qué Soria tiene que ser menos?».

García también ha recordado que el palacio ha estado en venta desde hace años, que ya existe un consenso entre los propietarios para su transmisión, y que el Ayuntamiento de Almazán ha mostrado en varias ocasiones su disposición a colaborar en su adquisición. «La Junta tiene instrumentos presupuestarios, legales y administrativos para acometer esta compra. Lo que falta es voluntad política», ha sentenciado.

Finalmente, ha concluido que «Almazán no puede permitirse perder este símbolo de su historia. El Palacio de los Hurtado de Mendoza merece ser salvado».