Estos son los platos que aspiran a estar en la final del Concurso de Tapas Medievales representando a Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Son 14 joyas culinarias, en forma de tapa y al alcance de la mano, mejor dicho, de la boca, durante todo el fin de semana, el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo. Los platos forman parte de la ruta que puede hacerse en Almazán, localidad soriana miembro de la Red Medieval de Pueblos y Villas medievales, donde se disputa la fase local del Concurso de Tapas medievales que este 2026 llega a su XXII edición. Dos de estas tapas están a disposición del público, pero fuera de concurso.

La cita es una "excelente excusa" para acercarse al casco histórico de Almazán, municipio con un considerable patrimonio histórico-artístico, invitación que lanza la propia red medieval, así como una ruta gastronómica inspirada en sabores de otro tiempo, ya que las tapas no pueden incluir ingredientes posteriores al descubrimiento de América, el principal requisito de este certamen. El ganador representará a Almazán en el XVIII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales, previsto para otoño en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara. Así, el representante soriano se dará a conocer el 4 de marzo.

Los establecimientos participantes evocan la cocina medieval y son los siguientes:

Tirso de Molina presenta La nueva manita del Tirso, un bocado rotundo donde la melosidad de la manita de cerdo se encuentra con arroz, foie, trufa y un guiño dulce de cereza.

presenta La nueva manita del Tirso, un bocado rotundo donde la melosidad de la manita de cerdo se encuentra con arroz, foie, trufa y un guiño dulce de cereza. Bar Las Piscinas propone ¡Qué porras!, una sorprendente porra rellena de costilla asada con miel y mostaza, aromatizada con naranja y con chispa caramelizada.

propone ¡Qué porras!, una sorprendente porra rellena de costilla asada con miel y mostaza, aromatizada con naranja y con chispa caramelizada. Restaurante Pedro firma Las explosiones del Gentil Pedro, un juego de texturas con hojaldre, carrillera, huevo poché y destellos de vino, miel y frutos secos.

firma Las explosiones del Gentil Pedro, un juego de texturas con hojaldre, carrillera, huevo poché y destellos de vino, miel y frutos secos. El Diner de Sussu ofrece El bocado del Alguacil, ternera guisada con vino, miel y tomillo que sabe a cocina lenta y a tradición.

ofrece El bocado del Alguacil, ternera guisada con vino, miel y tomillo que sabe a cocina lenta y a tradición. Bar El Puerto presenta Berenjena real, combinación sabrosa de hortaliza, carnes y crema de garbanzos que recuerda a los fogones antiguos.

presenta Berenjena real, combinación sabrosa de hortaliza, carnes y crema de garbanzos que recuerda a los fogones antiguos. La Arboleda apuesta por Descubrimiento 1492, mezcla de cerdo, vino y legumbres que evoca la cocina previa al Nuevo Mundo.

apuesta por Descubrimiento 1492, mezcla de cerdo, vino y legumbres que evoca la cocina previa al Nuevo Mundo. Restaurante Antonio cocina Tesoro de Palacio, una codorniz vestida con sémola, aceitunas y aromas de laurel digna de mesa noble.

cocina Tesoro de Palacio, una codorniz vestida con sémola, aceitunas y aromas de laurel digna de mesa noble. Hotel Villa de Almazán elabora Lo que el Duero nos deje, un bocado lleno de matices con manitas, foie, trufa y hierbas que mira al paisaje ribereño.

elabora Lo que el Duero nos deje, un bocado lleno de matices con manitas, foie, trufa y hierbas que mira al paisaje ribereño. Bar Lacalle presenta Tentación, tosta cremosa de setas y queso con solomillo al vino que entra sin pedir permiso.

presenta Tentación, tosta cremosa de setas y queso con solomillo al vino que entra sin pedir permiso. Restaurante El Arco ofrece Bocado de cocido, una versión concentrada del plato popular con garbanzo, carnes y caldo en miniatura.

ofrece Bocado de cocido, una versión concentrada del plato popular con garbanzo, carnes y caldo en miniatura. El Rincón del Nazareno propone Entrañable, equilibrio entre la intensidad de la entraña y la suavidad de cremas y jamón.

propone Entrañable, equilibrio entre la intensidad de la entraña y la suavidad de cremas y jamón. Puerta de la Villa participa con Puerta medieval, una carrillada con verduras, miel y vino tinto que combina rusticidad y elegancia.

Fuera de concurso se suman a la iniciativa estos dos establecimientos:

Bar Archi con Cornete de serrana, que une carne soriana y frutos rojos con aire festivo.

con Cornete de serrana, que une carne soriana y frutos rojos con aire festivo. Folk’s con Triángulo sabroso, un crujiente relleno de espinacas, queso y salmón con un toque de remolacha que aporta color y suavidad.