PSOE y VOX se unen para devolver el Presupuesto a la Junta hasta aprobar el techo de gasto y las cuentas de las Cortes

Publicado por Felipe Ramos / Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

La Mesa de las Cortes hace historia. Tal y como se preveía, PSOE y VOX unen sus votos en la Mesa del Parlamento de Castilla y León para devolver el Presupuesto de 2026 a la Junta, hasta que no se apruebe el techo de gasto y la propia Mesa dé luz verde a las cuentas de la Cámara autonómica y de las instituciones propias (Consejo de Cuentas, Consultivo, Consejo Económico y Social y Procurador del Común) para incluirlas en la Sección 20 del proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026. Histórico, porque es la primera vez en la historia que la Mesa devuelve los presupuestos a la Junta.

Según detallan las fuentes consultadas por este periódico, el órgano de gobierno de las Cortes no admitía a trámite los presupuestos, registrados el pasado 15 de octubre, siguiendo la indicación del informe jurídico elaborado por la letrada mayor, Laura Seseña, al no estar aprobado el acuerdo que fija el límite de gasto no financiero, techo de gasto, e incluir una sección 20, la de las cuentas de las Cortes e instituciones propias, no avalada por la Cámara.

El PSOE y VOX, con tres votos -el presidente Carlos Pollán (VOX), la vicepresidenta segunda, la socialista Ana Sánchez, y la secretaria tercera, Fátima Pinacho (VOX), apoyaban el informe de la letrada y rechazaban el admitir a trámite las cuentas. Mientras que el PP, con los votos de Francisco Vázquez y Rosa Esteban, votaba en contra del informe de la jurídica y a favor de que continuara el proceso parlamentario.

La decisión de no iniciar la tramitación del proyecto de los nuevos presupuestos, inédita en el legislativo de Castilla y León, se adoptaba en una reunión de la Mesa de las Cortes, que arrancaba este martes 21 de octubre a las 10.30 horas.

Llama la atención que la paralización que se produce ahora en la tramitación de los presupuestos, favorecida por los votos de Vox y el PSOE, contrasta con la demanda constante de éstos últimos a la Junta para que presentara un proyecto de presupuestos. Ahora, no obstante, lo frenan una vez registrado en las Cortes y a la espera aún del informe del Consejo Consultivo que en un inicio solicitó la formación de Santiago Abascal pero a la que se unieron también los socialistas poco después.

Precisamente, el informe del Consultivo puede ser determinante en esta cuestión, ya que no es baladí que en las conclusiones de su documento, la letrada del Parlamento matiza que esa recomendación de rechazar la tramitación de las cuentas la hace "sin perjuicio de la existencia de otro criterio mejor fundado en derecho", es decir, abriendo la puerta a que otro órgano pueda determinar los contrario si lo argumenta mejor.

Ahora, el Ejecutivo autonómico, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, deberá presentar un nuevo proyecto de ley de presupuestos una vez se apruebe el techo de gasto, lo que se prevé sucederá en la sesión plenaria de este miércoles, toda vez que el PSOE por boca de su secretario autonómico, Carlos Martínez, anunciaba la abstención de su grupo. Pero no sólo, porque también deberá esperar la Junta, tal y como señala el informe jurídico de la letrada mayor, a que la Mesa tenga a bien dar el visto bueno al presupuesto de las Cortes y de las instituciones propias, para incluirlo en la Sección 20.

Y la pregunta es clara, ¿hasta cuándo piensa demorar la Mesa, presidida por Carlos Pollán, la aprobación de la Mesa de las Cortes? Cabe recordar que ya el pasado 15 de octubre, el mismo día que se registraba el Presupuesto de 2026 en la Cámara, el órgano de gobierno de las Cortes rechazaba aprobar las cuentas de la Cámara, con el voto en contra de la socialista Ana Sánchez y, lo más curioso, la abstención de Pollán y Pinacho de VOX, pese a que es el presidente quien llevaba el Presupuesto para su aprobación. El PP también se abstenía, acusando a Pollán de falta de diálogo.

Desde los 'populares' se insiste, tal y como ya avanzaba este periódico, en señalar que el incumplimiento de las Cortes al no aprobar sus propias cuentas para incluirlas en la Sección 20 no le dispensa a la Junta de cumplir con su obligación de presentar los presupuestos en el plazo que marca la ley. De ser así, se podría considerar, vuelven a incidir desde el PP, extrapolándolo al plano nacional que el Congreso o el Senado podrían condicionar sine die la obligación constitucional de presentar las cuentas por parte del Gobierno.

"Mala fe por rendir cuentas ante Feijoó"

Tras la reunión de la Mesa de las Cortes en la que se ha decidido devolver los presupuestos a la Junta, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, cargó contra Alfonso Fernández Mañueco y le acusó de actuar con "mala fe por rendir cuentas" ante el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, la portavoz socialista aseguró que "a Mañueco le entraron las prisas porque no quería presentar los presupuestos pero recibió la llamada de Génova", en alusión a la sede nacional de los 'populares'. Así, se preguntó si Feijóo sabe "lo chanchulleros y cutres que son en Castilla y León" los de su partido tras lo que definió como una "vergüenza nacional".

Patricia Gómez señaló que el informe elaborado por la letrada de las Cortes es "demoledor" y un "varapalo jurídico" para la Junta, a la que hizo responsable de un "bochorno y ridículo histórico". Al respecto, insistió en que Mañueco "sabía que no se podían tramitar los presupuestos" pero que, no obstante, "quiso valerse del Legislativo para tapar su incompetencia y su inutilidad".

"Se pasa todo por la peineta, lo único que quiere es seguir parasitando en el puesto del presidente", aseguró la portavoz socialista, quien además reclamó que "si Mañueco no quiere trabajar por Castilla y León, que convoque elecciones y se vaya". No en vano, Gómez invitó al presidente de la Junta "a la reflexión" y a que "deje que los castellanos y leoneses tengan un presidente a la altura".

"Ha querido engañarnos a todos", apostilló Gómez Urbán, y añadió que "no es ignorancia, es mala fe". En todo caso, y apuntalando lo avanzado por el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, confirmó que su grupo se abstendrá este miércoles para permitir la aprobación del techo de gasto y avanzar así en la tramitación de los presupuestos. No obstante, apuntó que con el varapalo de la mesa el calendario ahora es incierto. "Si no se tramita a tiempo la responsabilidad será solo de Mañueco; que hubiera presentado los presupuestos hace tres meses. A lo mejor deberíamos gobernar nosotros porque nos sabemos las leyes", finalizó.