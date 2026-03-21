El gasto público en Educación en Castilla y León se dispara un 7,2%, hasta los 3.015 millones, la tercera mayor subida de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El gasto público en Educación en el año 2024 en Castilla y León fue de 3.015,2 millones de euros, lo que supuso un aumento del 7,2% respecto al ejercicio anterior, cuando se registraron 2.813 millones. Un incremento porcentual que fue el tercero más alto del conjunto de las autonomías, empatado con Aragón, después de subir un 4,8 por ciento a nivel nacional, hasta los 71.348 millones.

Los datos provisionales de la Estadística del Gasto Público en Educación, publicada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes subrayan que la inversión en la Comunidad se mantuvo en el 4,2% de todo el país. El incremento de Castilla y León solo se situó por detrás de Valencia (11,8%) y Murcia (10,%) y empatado con Aragón, que también aumentó un 7,2 por ciento. En el lado contrario, se situó la subida del 0,1% en Castilla-La Mancha, del 1,3% en Andalucía y del 1,8 por ciento en Extremadura. Tras este nuevo incremento, que se suma al del 8,2% registrado en 2023, el gasto público en Educación en Castilla y León no ha parado de crecer desde 2014.

Cuadro con los gastos en Educación por comunidades.

En concreto, el desembolso de las administraciones en la materia ha subido en mil millones en la última década, ya que en 2014 fue de 2.012 millones de euros. Al inicio del siglo, las cifras eran inferiores como en 2000 (1.465 millones) y 2001 (1.543 millones). Desde la pandemia del COVID, el gasto público se ha disparado ya que de los 2.251 millones en 2019 se pasaron a los 2.405 millones en 2020 y los 2.478 millones en 2021. Continuó con esa senda de crecimiento en 2022 (2.600 millones) y en 2023 (2.813 millones), hasta superar los 3.000 millones el último año analizado por el Ministerio.

En cuanto al reparto de gasto público en Educación en España por capítulos presupuestarios, el de Personal supone el 68,6% del total. Por su parte, los gastos en Bienes y Servicios representan el 8,1%. El peso de los gastos de Capital se situó en un 6,6 por ciento del total de gasto público. Las inversiones reales se quedaron en 196,2 millones, un 6,5%.

28% para Infantil y Primaria

Por distribución de gasto por etapa, el 28,3% del desembolso fue a Educación Infantil y Primaria mientras que casi un tercio (32,5%) se reservó para Secundaria y Formación Profesional. La Educación Universitaria supuso el 23,8%, mientras que las becas y ayudas al estudio, el 5,6%, con 17,2 millones de euros.

Del total de gasto público de 3.015 millones de euros en la Comunidad, 441,9 millones fue a parar a los conciertos y subvenciones a la enseñanza privada, frente a los 393,4 millones en 2023. Es decir, 48,5 millones más, tras aumentar un 12,3%. La gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil en Castilla y León comenzó a implantarse para los niños de 2 a 3 años en el curso 2022-2023, a la que siguió la de 1 a 2 años en el curso 2023-2024 y finalizó al grupo de 0 a 1 año en 2024-2025.

En la última década, son 143 millones más, un 47,8%, después de que la cifra en 2014 se situara en 298,9 millones, recoge Ical.

Por lo tanto, el 14,6 por ciento del desembolso que realizó la Junta de Castilla y León en 2024 sirvió para financiar la escuela concertada, que son dos puntos más que al año anterior. Es un porcentaje que está por encima del 11,7 por ciento del conjunto de España. La práctica totalidad del importe destinado a conciertos y subvenciones en el ámbito educativo por parte de las administraciones en España corresponde al gasto efectuado por las comunidades autónomas, al tener transferidas las competencias en la materia.