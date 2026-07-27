El pequeño pueblo de Soria donde un horno de pan centenario vuelve a encenderse cada año

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Hay lugares donde el paso del tiempo parece haberse detenido. Uno de ellos es Los Campos, una pequeña localidad perteneciente al municipio de Las Aldehuelas (Soria), donde todavía se conserva un horno comunal tradicional que continúa encendiéndose para recuperar una forma de vida vinculada al mundo rural.

Este espacio, restaurado para mantener viva la memoria del pueblo, recuerda cómo durante generaciones los vecinos compartieron un mismo horno para elaborar pan y otros productos.

La historia de este horno está ligada a la importancia que tuvieron estos espacios en los pueblos de la provincia de Soria. Antes de la llegada de los hornos domésticos y de las panaderías modernas, muchos vecinos acudían al horno comunal para preparar el alimento básico de cada familia. En Los Campos, esta tradición se ha convertido hoy en uno de los elementos más singulares de su patrimonio.

Un horno comunal que vuelve a encenderse en las Tierras Altas de Soria

Los hornos comunales eran mucho más que un lugar para cocinar. Eran puntos de encuentro donde los habitantes del pueblo se organizaban por turnos para aprovechar el calor del fuego y preparar el pan que consumirían durante varios días. En algunos casos, después de hornear las hogazas, también se elaboraban dulces, tortas, magdalenas o empanadas aprovechando las últimas brasas.

El horno tradicional de Los Campos conserva precisamente ese valor cultural. Su recuperación permite acercarse a una forma de vida basada en la colaboración entre vecinos y en el aprovechamiento de los recursos disponibles. La localidad, situada en la comarca de Tierras Altas de Soria, mantiene así una construcción que forma parte del paisaje y de la memoria colectiva del pueblo.

Aunque actualmente Los Campos cuenta con pocos habitantes durante buena parte del año, el encendido del horno se convierte en una ocasión especial para reunir a vecinos, antiguos residentes y visitantes. Suele volver a encenderse cada otoño, especialmente dentro de las jornadas de otoño en Tierras Altas, cuando vecinos y visitantes pueden ver cómo se elaboran panes y dulces siguiendo la tradición del pueblo.

Los Campos, un pequeño pueblo soriano con una gran historia rural

Además del horno comunal, Los Campos representa uno de esos rincones de Soria donde todavía pueden descubrirse tradiciones vinculadas al pasado agrícola y ganadero de la provincia. La localidad se encuentra en un entorno de montaña próximo al nacimiento del río Cidacos y conserva otros elementos ligados a la historia rural de la zona.

El interés de este horno no está únicamente en su antigüedad, sino en que continúa siendo un espacio vivo. Frente a otros elementos patrimoniales que solo pueden contemplarse, el horno de Los Campos mantiene una relación directa con las personas que lo utilizan y con quienes acuden para conocer esta tradición.

En una provincia marcada por la despoblación, pequeños símbolos como este horno comunal ayudan a conservar la identidad de los pueblos. Cada encendido supone recuperar una parte de la historia de Las Aldehuelas y recordar cómo el pan, el fuego y la reunión vecinal fueron durante siglos elementos esenciales de la vida cotidiana en la España rural.

Hoy, este rincón de las Tierras Altas de Soria ofrece una imagen poco habitual: la de un horno centenario que no pertenece solo al pasado, sino que todavía tiene capacidad para reunir a una comunidad alrededor de una tradición compartida.