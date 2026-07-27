Los bomberos de Soria ya luchan contra el fuego en Piedralaves (Ávila) junto a la UME

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los bomberos del dispositivo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Soria continúa desplegado en la provincia de Ávila, donde sigue colaborando en las labores de extinción del incendio forestal tras la activación del operativo de emergencia nacional, según ha informado el Ayuntamiento de Soria.

Durante la primera jornada, el Puesto de Mando Avanzado ha asignado a la dotación soriana al municipio de Piedralaves, donde los efectivos han comenzado trabajando junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en apoyo a una quema de ensanche en la zona norte de la localidad, una actuación destinada a reforzar las labores de contención del incendio.

Mientras desarrollaban estos trabajos, los bomberos han detectado la aparición de un nuevo foco en la zona sur del municipio, junto al cementerio, lo que ha obligado a la dotación a desplazarse de forma inmediata para intervenir y evitar su propagación. En estos momentos, el incendio en ese punto se encuentra controlado, aunque las labores de extinción continúan debido a la presencia de rachas de viento que podrían complicar la evolución del fuego. En esta intervención, los bomberos del Ayuntamiento de Soria trabajan de manera coordinada con efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Salamanca, dentro del dispositivo conjunto organizado desde el Puesto de Mando Avanzado.

El Ayuntamiento de Soria señala que agradece la "profesionalidad y el compromiso de los efectivos desplazados", que continúan colaborando con el resto de administraciones y servicios de emergencia para proteger a la población y contribuir al control del incendio. El alcalde Javier Antón ha recordado que los efectivos del SEIS siempre muestran disposición total a participar en labores de apoyo ante catástrofes extraordinarias como la que está sufriendo Ávila o en años precedentes en la Dana o el volcán de La Palma.

La dotación desplazada por el Ayuntamiento de Soria está integrada por bomberos profesionales del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y un vehículo Bomba Urbana Pesada (BUP), que permanecen plenamente integrados en el dispositivo coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado.

El desplazamiento de esta dotación se ha realizado sin afectar a la capacidad operativa del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Soria, puntualiza el Ayuntamiento. que también podría contar con el apoyo de la Diputación si fuera necesario tal y como se ha coordinado de forma previa.

El Parque de Bomberos mantiene el personal y los medios necesarios para garantizar la atención de cualquier emergencia que pudiera producirse en la ciudad. Todo ello ha sido posible gracias a la voluntad de todos los efectivos de turno y aquellos que se han sumado a los retenes necesarios al margen de sus calendarios.