El pequeño pueblo de Soria con la temperatura entre las más bajas de España durante casi una semana

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Soria se encamina hacia la tercera ola de calor del verano, al igual que el resto de la geografía nacional. Días de calor, mucho calor, acompañados de sus respectivas noches en las que en ocasiones cuesta conciliar el sueño, aunque existen lugares que se salvan y en los que es posible dormir a pierna suelta. Incluso con una colcha o manta por encima. Así sucede en un pueblo de Soria, que durante casi toda una semana ha estado en el top ten de temperaturas más bajas de España. La última ha sido esta última madrugada, cuando este pueblo, en pleno Cañón de Río Lobos, ha marcado 7,2 grados, la cuarta temperatura más baja del país, según la Aemet, Agencia Estatal de Meteorología, el lunes 27 de julio.

La localidad de Ucero, en la comarca de El Burgo de Osma y a unos 70 kilómetros de la capital soriana, se convierte en un lugar privilegiado en verano, con noches en las que, tal y como ha ocurrido en la última semana (del 20 al 27 de julio) el mercurio no llega a los 10 grados.

Los días 20 y 21 de julio Ucero registró 9 y 8,3 grados, respectivamente y el miércoles 23 -cuando el resto del país se derretía- este pequeño pueblo de Soria tuvo 9,2 grados de madrugada, según la Aemet.

Siguiendo en este ranking de Ucero entre los 10 lugares más frescos de España llegamos a los días 24 y 25 de julio, con 8,1 y 6,8 grados, respectivamente.

Qué ver en Ucero y cómo se accede

Ucero se encuentra a 72 kilómetros de Soria, desde se puede acceder a esta población por la Nacional 122 hasta El Burgo de Osma. Desde allí habrá que girar a mano derecha para coger la comarcal SO-920.

Si hay algo que el visitante no puede perderse en este municipio es la ermita de San Bartolomé, en pleno corazón del parque natural del Cañón, y antiguo monasterio templario de San Juan de Otero. Su festividad se celebra el 24 de agosto, jornada en la que en una emblemática romería se venera a la Virgen de la Salud, cuya imagen se conserva en el interior del templo.

La ermita, que suele despertar la admiración del turista por su emplazamiento y belleza, es una mezcla de estilos, con rosetones de aire mudéjar y una planta típicamente romana.

Otro punto en el que hay que detenerse es el Castillo en lo alto del pueblo, desde donde se sitúa un espectacular mirador para contemplar la villa de Ucero y parte del Cañón de Río Lobos, por el cual se pueden hacer diversas rutas.

Otra parada puede ser en la Casa del Parque, un edificio del siglo XIX que a mediados del siglo XX se acondicionó como piscifactoría y hoy es un centro de interpretación de la naturaleza en el cual también puede recabarse información sobre el entorno del Cañón.