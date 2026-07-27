El Numancia ficha para el filial a Daniel González, máximo goleador juvenil de Regional

Daniel González durante la Asamblea General Ordinaria de Real Federación de Castilla y León de Fútbol del pasado jueves.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C. D. Numancia y Daniel González Bermúdez han llegado a un acuerdo para que el delantero madrileño se convierta en jugador del filial numantino para la presente temporada. Buen refuerzo para el Numancia B, ya que Daniel González ha sido el máximo goleador de la Juvenil Regional de Castilla y León, anotando 30 goles con el C. D. Isoba.

Nacido en 2007, Daniel González, hijo del futbolista Dani Güiza y la representante Nuria Bermúdez, afrontará su primer año como senior en el equipo numantino y competirá en la Regional de Aficionados.

El pasado jueves, en la Gala de la Federación de Castilla y León de Fútbol, Daniel González recibió el trofeo que le acredita como máximo goleador de la mencionada competición autonómica.