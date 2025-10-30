Dos rutas de otoño por el Cañón de Río Lobos, en Soria, para disfrutar en familia o en pareja

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Otoño es una de las estaciones perfectas para recorrer el Cañón del Río Lobos por los verdes de los pinos y las sabinas que contrastan de forma espectacular con las tonalidades amarillas y naranjas de los chopos en un paisaje kárstico esculpido a lo largo del tiempo por las aguas del río Lobos.

Conocido por la esotérica ermita templaria de San Bartolomé, y por su importante colonia de buitres leonados el parque natural del Cañón, situado entre las provincias de Burgos y Soria con una superficie de casi 11.000 hectáreas, lo mejor es adentrarse en su interior y descubrir las numerosas rutas de senderismo que hay a lo largo de todo el cañón. Aquí te ofrecemos dos excursiones perfectas para realizar en esta época del año, en pareja o en familia.

La senda del Castillo Billido: Se trata de una ruta de casi diez kilómetros y fácil para realizar con niños que pasa por un antiguo castro celtíbero que se encuentra enclavado en lo alto de un meandro del Cañón del Río Lobos, éste en término municipal de Santa María de las Hoyas, donde hace unos años se descubrió una necrópolis, hoy en día cubierta. Por allí pueden verse restos de murallas y cimentaciones que sirvieron también de protección para los rebaños. Dese allí hay unas excelentes y desconocidas vistas del Cañón.

Se puede llegar en coche por un camino rural en frente del Mirador de la Lastrilla, en la carretera que va de San Leonardo a Santa María de las Hoyas. Comienza en el paraje denominado Los Pimpollares donde nos adentraremos en un frondoso pinar y sabinar siguiendo una pista forestal. Durante el recorrido a ambos lados de la pista nos encontraremos numerosas simas y cuevas, muy conocidas por los espeleólogos . Y de ahí podemos bajar por un sendero al curso del río Lobos para seguir hasta la ermita de San Bartolomé o en dirección contraria, al puente de los Siete Ojos.

La senda de las Gullurías: Es una ruta de 10,5 kilómetros perfecta para ver la magnitud real de este parque natural de Soria porque se ve el Cañón desde otra perspectiva. El recorrido comienza junto al aparcamiento de la Casa del Parque, una ruta circular en la que se visitarán algunos de los principales atractivos. En el primer tramo se accede a la parte superior del Cañón para visitar las caleras y el mirador de las Gullurías. Después, se baja al fondo del Cañón para conocer la ermita templaria de San Bartolomé, la cueva o el balconcillo.

El nombre de la ruta se debe a una pequeña ave que se puede ver a lo largo del recorrido denominada Alondra totovía y que es conocida popularmente como gulluría.

La primera parte del recorrido es una continua y pronunciada subida por una zona boscosa. Poco antes del primer kilómetro inicial llegaremos a una zona donde el terreno llanea y nos encontraremos con uno de los puntos de interés de la ruta una antigua calera recientemente restaurada. Estas caleras se utilizaban para obtener cal, la piedra caliza abundante en esta zona se introducía en la calera y con el calor como si se tratara de un horno se separaba la cal.

Visitamos la calera y seguimos nuestro recorrido rodeados de sabinas y pinos. Enseguida llegamos a la segunda calera y poco después al desvío que nos marca el mirador de las Gullurías.

Visitamos el bonito mirador y vamos descendiendo poco a poco por una senda bien marcada entre pinos silvestres y quejigos.

Una vez terminamos el descenso la senda se junta con el sendero PR-SO-BU-65. Aquí tenemos dos opciones girar a la derecha para completar la ruta circular o desviarnos a la izquierda para visitar la ermita de San Bartolomé, la cueva o el balconcillo.

Después de visitar la ermita volvemos sobre nuestros pasos siguiendo el curso del río Lobos pasando de un lado a otro a través de diferentes pasos de rocas habilitados. A lo largo de este tramo atravesaremos el aparcamiento de la Fuente de Valdecea, el aparcamiento de Cueva Fría y un último parking con zona de merendero y un bar.

En este punto junto a la carretera pasamos por debajo del puente y seguimos la senda hasta llegar al camino que va paralelo al camping de Ucero y que nos conduce hasta la casa del Parque, punto final del recorrido.