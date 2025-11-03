La receta de un plato que puede ser un insulto y está buenísimo

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El origen del plato no marca el apetito de la receta. Y es que hay preparaciones como la de esta información que tienen un origen humilde y sabor a otros tiempos. Hablamos de los Mamones que en este caso son Mamones extremeños por la procedencia de su autora: Francisca Esteban Olivera, residente en Ólvega. Su receta aparece en la publicación Saboreando recuerdos, editada por la Diputación de Soria en colaboración con Senior, filial del grupo Clece. Un recetario elaborado con la ayuda de usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio.

Los mamones son una receta de aprovechamiento basada en pan, un plato tradicional y que, aunque difícil, no ha de confundirse con un insulto (el de mamón), aquel que describe a una persona antipática o cansina. Nada más lejos de este caso. Chanza al margen, lo cierto es que los Mamones encierran la sabiduría y el ingenio culinario propios de tiempos difíciles y así lo recuerda Francisca: "En mi tierra se hacía mucho este plato cuando había hambruna. Recuerdo a los niños y a las niñas que lo comían, qué gusto daba", apostilla la mujer.

Para prepararlo utilizaremos estos ingredientes:

1 ajo

Agua

1 cucharada sopera de aceite

100 gramos de pan

Sal al gusto

Azúcar al gusto

Un buen chorro de leche

1 huevo (opcional)

Los pasos para elaborar este plato tan sencillo son los siguientes:

Sofreímos el ajo y cuanto esté frito lo retiramos y lo desechamos. Mientras, vamos troceando a mano el pan del día anterior. Cocemos todos los ingredientes y añadimos el aceite en el que hemos frito el ajo. No tiene que quedar ni muy dulce, ni muy salado. Se sirve en plato hondo.

El truco aportado por Francisca e incorporado al recetario de Saboreando recuerdos consiste en la posibilidad de echar un huevo batido al final de la cocción para completar los nutrientes de esta receta. Si es el caso y añadimos pimentón y más agua tendremos unas sopas de ajo.

