El 'oro verde salvaje' que crece en Soria y se puede descubrir en una ruta fácil que sorprende

El Sabinar de Calatañazor se extiende sobre una meseta calcárea a unos 1.000 metros de altitud, formando uno de los bosques de sabina mejor conservados del mundoturismo castilla y leon

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En Calatañazor, el paisaje tiene otra textura. A pocos minutos del perfil medieval del pueblo, aparece un bosque que rompe cualquier idea preconcebida sobre el interior de Soria: el Sabinar de Calatañazor, una masa arbórea de sabina albar que la Junta de Castilla y León define como uno de los bosques de sabinas mejor conservados del mundo.

La información de Patrimonio Natural de Castilla y León sitúa el sabinar sobre terreno llano, de carácter calcáreo y a unos 1.000 metros de altitud, con ejemplares que alcanzan hasta 14 metros de altura, más de cinco metros de diámetro y cerca de 2.000 años de existencia. Esa combinación de edad, porte y conservación explica por qué este espacio natural tiene un alto valor ecológico y paisajístico.

La luz del atardecer resalta el volumen y la textura de las sabinas, uno de los rasgos más singulares de este bosque milenarioTurismo Castilla y León

La Junta también subraya que la sabina albar, Juniperus thurifera, ha logrado imponerse en un medio duro, marcado por fríos intensos, heladas tardías, sequía estival y suelos poco desarrollados. Ese contexto ayuda a entender el verdadero atractivo del lugar. No es solo un bosque bonito, sino un paisaje superviviente. Cada árbol parece resumir siglos de resistencia frente al clima y al tiempo.

Sabinas albares en el Sabinar de Calatañazor con troncos retorcidos y centenarios en Soriapatrimonionatural.org

La ruta del Sabinar de Calatañazor: un plan fácil para una mañana

La parte más agradecida de este enclave es que no exige una gran preparación. La propia Junta recoge la Ruta de las Sabinas. Tramo Calatañazor-Muriel de la Fuente (PR-SO 3), un itinerario lineal de 4,8 kilómetros, de dificultad baja y con una duración aproximada de 1,5 horas tanto a pie como a pedal. Se puede hacer en una mañana, sin complicación técnica y con una recompensa visual inmediata.

La descripción institucional resume muy bien el sentido de la ruta al señalar que el punto clave es la Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor, protegida por la alta densidad de pies existentes y la gran altura de sus árboles.

El sabinar se extiende sobre una meseta llana y calcárea, creando un paisaje abierto y característico en el entorno de CalatañazorTurismo Castilla y León

El visitante no necesita organizar una jornada entera de montaña ni una escapada compleja: basta con llegar, caminar y dejar que el paisaje haga el resto. El sabinar ofrece una experiencia muy poco saturada, silenciosa y distinta, con ese punto de rareza que convierte un paseo en un hallazgo.

La señalización del espacio natural permite interpretar la flora, la fauna y el valor ecológico del Sabinar de Calatañazor durante el recorridoTurismo Castilla y León

Para quienes buscan una experiencia más amplia, el entorno ofrece también alternativas de mayor recorrido. La propia señalización del espacio natural recoge una senda circular del Sabinar de Calatañazor de unos 13 kilómetros, de dificultad fácil y con escaso desnivel, que permite diseñar itinerarios a medida gracias a sus distintos ramales. Este recorrido conecta los principales puntos de interés natural y cultural del entorno y puede iniciarse desde Calatañazor, Abioncillo o Muriel de la Fuente, junto a la Casa del Parque. Desde este punto, además, es posible enlazar con el sendero que conduce al Monumento Natural de La Fuentona, ampliando la experiencia hacia uno de los enclaves más espectaculares de la zona.

Pequeñas construcciones tradicionales aparecen integradas en el Sabinar de Calatañazor, reflejo del uso histórico de este paisaje naturalpatrimonionatural.org

El plan redondo entre naturaleza y pueblo medieval

Otro de los grandes aciertos de este destino es su contexto. La Junta describe también la silueta medieval de Calatañazor como uno de los grandes complementos de la visita, con sus calles estrechas y empedradas, las casas de adobe y las vigas de enebro. Ese diálogo entre sabinar y pueblo es lo que da forma a una escapada especialmente completa: primero el bosque, después el caserío, y entre ambos una sensación muy clara de estar en un lugar que conserva un ritmo propio.

Tripadvisor, desde una perspectiva mucho más viajera y experiencial, refuerza esa idea con opiniones recientes que hablan de "sabinas gigantes", silencio, paz y un paseo que merece la pena precisamente por su singularidad.