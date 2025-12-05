Uno de los bosques de enebros mejor conservados del mundo está en Soria y es un plan ideal para el fin de semana

Una conexión directa con la naturaleza milenaria: el tronco de esta sabina puede superar los 1.000 años.Getty Images

En pleno corazón de Soria, muy cerca del pequeño pueblo medieval de Calatañazor, se esconde una joya natural que sorprende incluso a los más expertos: el Sabinar de Calatañazor. Es uno de los bosques de sabinas albares más densos, longevos y mejor conservados del planeta, y sin embargo sigue siendo un gran desconocido para la mayoría. Visitarlo no solo es una lección de botánica viva, sino una experiencia de desconexión radical que lo convierte en uno de los planes más inspiradores para una escapada de fin de semana.

Sabinar de Calatañazor: una rareza forestal de valor mundial

La sabina albar (Juniperus thurifera, conocida también como enebro) es un árbol robusto y aromático que produce las bayas de enebro, empleadas tanto en cocina como en la elaboración de ginebra. Su madera, además, es muy valorada por su resistencia y aroma, lo que explica su uso tradicional en arquitectura y carpintería local. No es un árbol habitual. Lenta, dura, resistente, esta especie está perfectamente adaptada al frío extremo, la sequía, la altitud y los suelos pobres.

Este sabinar no solo es antiguo, es también extremadamente frondoso. Tanto, que expertos como el periodista y fotógrafo especializado en patrimonio y viajes Javier Prieto Gallego lo describen como "el sabinar de mayor densidad en el mundo". Esa cualidad, unida a su porte arbóreo y estado de conservación, lo convierte en un espacio natural con valor ecológico, paisajístico y científico excepcional.

Troncos retorcidos y milenarios que resumen la dureza y longevidad del enebro soriano.Getty Images

Un paisaje detenido en el tiempo

Situado a más de 1.000 metros de altitud, en una meseta calcárea de clima extremo, el Sabinar de Calatañazor parece una postal detenida en otro tiempo. Gracias a sus condiciones naturales, su porte arbóreo, su protección como reserva y el manejo tradicional, el Sabinar de Calatañazor es hoy uno de los sabinares mejor conservados de la península. El bosque ha resistido gracias a su aislamiento y a una gestión conservadora que culminó con su declaración como Reserva Natural en el año 2000.

Visitarlo es recorrer un paisaje casi prehistórico: el silencio es espeso, el aire huele a resina, las sabinas se alzan como columnas de un templo vegetal milenario. No hay multitudes, ni carreteras cercanas, ni interferencias visuales. Solo naturaleza intacta.

El bosque se ilumina en dorado al caer la tarde, revelando la majestuosidad de estos árboles sagrados.Getty Images

Calatañazor: historia, leyenda y arquitectura viva

A tan solo unos minutos del bosque, la villa de Calatañazor completa la experiencia. Sus casas de adobe, con vigas de sabina, sus calles empedradas, su castillo en ruinas y su perfil medieval forman uno de los conjuntos históricos más fotogénicos de Castilla y León. Es fácil imaginar por qué se dice que "en Calatañazor perdió Almanzor su tambor".

Calles que no han cambiado en siglos: Calatañazor conserva su trazado medieval original.Getty Images

Dormir en uno de sus alojamientos rurales, comer carnes asadas, contemplar el atardecer desde el castillo, pasear entre sabinas gigantes… todo se convierte en un viaje de reconexión con lo esencial.

Calatañazor desde el aire: un enclave medieval abrazado por uno de los bosques de sabinas más densos de Europa.Getty Images

Ideal para una escapada sostenible y sin prisas

El Sabinar de Calatañazor no requiere grandes preparativos. Hay rutas señalizadas (como la PR-SO-3), señalética discreta y áreas de acceso cuidadas. Es perfecto para recorrer en media jornada, apto para todas las edades y perfecto para practicar un turismo slow que respete el entorno.

Arquitectura popular intacta: adobe, piedra y vigas de sabina en el corazón de Calatañazor.Getty Images

Además, su ubicación (a menos de dos horas de Madrid por carretera y cerca de enclaves como El Burgo de Osma, la Fuentona de Muriel o el Cañón del río Lobos) lo convierte en un punto estratégico para planear una escapada de fin de semana donde naturaleza, historia y autenticidad se den la mano.