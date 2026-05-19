Gamesa arranca en Soria el prototipo contra la crisis de Siemens

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La planta de Ágreda de la multinacional Siemens Gamesa arranca por fin con el prototipo de la turbina SG 7.0-170 en busca de superar la crisis y las pérdidas millonarias que le produjo la 5X. Según confirmaron fuentes del comité de empresa, ya se está haciendo acopio del material y las partes adyacentes, aunque de momento no será suficiente para evitar los ajustes laborales. Al menos su afectación no será significativa. La fabricación de este prototipo se extenderá hasta el mes de septiembre y ya estaba previsto en la memoria del Expediente de Regulación de Empleo que afecta a los trabajadores.

La multinacional tuvo que enfrentarse a pérdidas millonarias debido a la fabricación defectuosa de las nacelles 4X y 5X, que se ensamblaban precisamente en la planta de Ágreda. La compañía registró pérdidas de 1.711 millones de euros, una cifra ligeramente mejor que la del año anterior.

Siemens Gamesa incrementa de esta forma la potencia de su plataforma terrestre hasta los 7 megavatios (MW) y el nuevo modelo está especialmente diseñado para obtener un rendimiento óptimo en condiciones de vientos altos y medios, según informó la compañía Del mismo modo ofrecerá los costes de energía «más competitivos de la industria, permitiendo así a los clientes suministrar más energía limpia».

Precisamente, las pérdidas de la multinacional le llevaron a realizar ajustes en sus plantillas. En julio de 2025 se aprobó un ERE en Ágreda para 64 trabajadores y un ERTE para los 180 empleados hasta mayo de 2027. En un principio estaban previstos 70 despidos, de los que una treintena fueron prejubilaciones de entre 55 a 60 años, ocho fueron jubilaciones anticipadas, cinco salieron voluntarios, y el resto, obligados. Para todos ellos, excepto para las prejubilaciones, les correspondió 45 días de indemnización por año trabajado sin límite de mensualidades, y una indemnización mínima y lineal por año completo trabajado.

En la actualidad, aunque cada departamento se está organizando de manera independiente, la mayor parte de la plantilla está dividida en grupos y regula por semanas alternas.

La SG 7.0 supone un trabajo muy específico y en el que se ensamblarán tres nacelles distintas. La producción de 7MW conlleva la capacidad de generar energía para unos 7.000 hogares, la más potente que tiene la multinacional.

El prototipo que desarrolla Ágreda es la gran prueba que afronta la compañía para comenzar su producción a mayor escala y olvidar las pérdidas y los problemas de las anteriores nacelles. La multinacional ya ratificó a la planta agredeña como una de las más importantes para su desarrollo en el mundo de la eólica, aunque de momento sigue pasando el ‘trago’ de un expediente que durará prácticamente dos años, salvo que los progresos, la carga de trabajo y el volumen de ventas sean lo suficientemente importante como para despegar definitivamente.

El nuevo prototipo está pensado para algunas características técnicas, según señala la compañía, como modos de potencia configurables, flexibles y personalizados, totalmente adaptados a las necesidades de cada sitio y un extenso catálogo de torres con múltiples tecnologías y la capacidad de crear diseños específicos de proyectos.

De igual forma, cuenta con estrategias inteligentes de control de reducción de carga, mejorando la aplicabilidad a diversas condiciones de viento y una estructura modular y mejorada diseñada para el transporte local y las condiciones de construcción.