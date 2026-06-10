El agro soriano teme una reducción de la cosecha de un 30% sobre la media por el calor

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La falta de agua y las elevadas temperaturas están adelantando entre cinco y 12 días una cosecha que cada día va mermando “a pasos agigantados”, y que el sector teme que se complique todavía más por la falta de precipitaciones a corto plazo y con los termómetros por encima de los 30 grados. De hecho, ya calcula una reducción de al menos un 30% sobre la media, con unos rendimientos que no superarán los 2.000 kilos por hectárea.

Pocas alegrías en el final de un año más que complicado para el agro con una sementera imposible por las lluvias, que provocó un retraso en los cultivos herbáceos y a los que luego les pilló el hielo y más agua en invierno para desembocar en una primavera más calurosa de lo habitual y sin pluviometría hasta mayo, cuando cayó en abundancia pero en unos días, para luego dejar de llover, aunque continuaron las elevadas temperaturas, de modo que enseguida la planta se quedó sin agua.

Y es que en apenas 21 días cayeron 100 litros por metro cuadrado en Soria que en el acumulado desde el 1 de marzo hasta el 17 de mayo resultaron 150 litros por metro cuadrado. Pero desde ese día ni una gota ha registrado el campo y con máximas que han superado los 30 grados han provocado que el cereal no haya granado bien.

El sector ya habla de una campaña que va a ser un “desastre” porque los rendimientos no van a compensar los costes con precios desorbitados por los conflictos internacionales que ha tenido que asumir, sobre todo en gasoil y en fertilizantes.

En la última comisión provincial de estadística agraria, con datos de abril, se hablaba de unas previsiones de 3.000 kilos por hectárea en el caso del trigo y de 2.900 kilos por hectárea de cebada, muy lejos de las expectativas del agro en estos momentos. Habrá que esperar a la próxima reunión, probablemente la semana que viene, para tener cifras más fidedignas de la realidad.

Además, el calor va a adelantar la cosecha en la provincia entre cinco y doce días, según las previsiones del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) tanto en el trigo como en la cebada. En la comarca de Campo de Gómara, Almazán, El Burgo y Pinares se adelantará ocho días, mientras que en Soria serán cinco días, y hasta doce en Tierras Altas, Monteagudo de las Vicarías y territorio de la zona sur de la provincia.

Porque el Itacyl apenas ha registrado 25 litros por metro cuadrado en los últimos treinta días en la mayor parte de la provincia y en algunas zonas sólo 10 litros por metro cuadrado. Esto supone un 50% menos que en la media de los últimos 30 años que se eleva al 100% en la parte este y sur de Soria, y al 75% en Tierras Altas.

La semana pasada ya anunciaba una situación crítica de la cosecha el hasta ahora director gerente de Copiso, Pascual López Nuez, quien entonces hablaba de una reducción de un 20%. Lo puso de manifiesto durante la asamblea general de socios celebrada el viernes en el hotel San Francisco de la capital soriana.

Así, si el sector estimaba en torno a 200.000 toneladas, ahora habla de que «igual se queda en 150.000 toneladas», lo que supone un descenso de más de un tercio con respecto a unos resultados medios.

Lo malo es que no se esperan lluvias al menos para los próximos días, pero sí altas temperaturas, de modo que las perspectivas para las 84.000 hectáreas de trigo y otras 63.000 de cebada son poco halagüeñas. Y los precios a los que se está vendiendo el cereal no repuntan.

«Si sigue así la situación posiblemente nos veremos abocados a reclamar daños al seguro agrario por sequía», vaticina Sanz.

Cabe recordar que en la contratación de otoño de 2025 para proteger la cosecha de este año, la superficie asegurada de herbáceos asciende hasta las 234.294,44 hectáreas y la producción asegurada, a cerca de 604.500 toneladas.