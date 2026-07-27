Llega a Soria una nueva remesa de gafas certificadas para observar el eclipse de forma segura

El material puede comprarse en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Soria hasta agotar existencias.MonteseguroFoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha recibido una nueva remesa de 1.000 gafas certificadas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) para facilitar la observación segura del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto de 2026. El material está ya disponible en la sede de la Subdelegación, situada en la calle Alfonso VIII, 2, y se podrá adquirir hasta agotar existencias.

El IGN recuerda que el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será el primero visible desde la península ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y el fenómeno se producirá al atardecer. Por ello, será necesario elegir lugares de observación adecuados, abiertos hacia el oeste y sin obstáculos en el horizonte. En este contexto, Soria será un lugar privilegiado para ver el eclipse.

Las gafas de protección tienen un precio de 5 euros. El pack de cinco gafas cuesta 20 euros. El pack formado por el libro del IGN y una gafa cuesta 16 euros. El libro suelto tiene un precio de 13 euros y se dispone únicamente de 16 ejemplares. La Subdelegación anima a la ciudadanía a adquirir con antelación material certificado y a preparar la observación del eclipse con criterios de seguridad.

La seguridad visual será uno de los aspectos más importantes durante la observación. Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede causar daños graves e irreversibles en la retina. Las gafas de sol convencionales no son válidas para mirar al Sol.

Las gafas específicas para eclipses deben cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015, estándar internacional para la observación solar directa. También deben llevar marcado CE, instrucciones claras de uso, advertencias de seguridad y datos del fabricante.

Antes de cada uso, las gafas deben revisarse. No deben emplearse si el filtro presenta arañazos, perforaciones, dobleces, zonas más claras, manchas, burbujas o cualquier otro defecto.

El IGN ha editado también el libro 'Eclipses de Sol. Los eclipses 'españoles' de 2026, 2027 y 2028', una publicación divulgativa de 152 páginas sobre los fundamentos astronómicos de los eclipses, sus ciclos, su presencia en la historia, el arte, la mitología y la ciencia.

El Instituto Geográfico Nacional mantiene además un portal específico con información oficial, recursos divulgativos, recomendaciones de seguridad, datos sobre cada eclipse y visualizadores para consultar las circunstancias del fenómeno desde cada localidad: https://eclipses.ign.es/.