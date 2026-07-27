Heraldo-Diario de Soria

En fotos: el C.D. Numancia da el pistoletazo de salida a la pretemporada 2026-2027 con su primer entreno

Lolo Escobar dirige su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva con 23 futbolistas, la novedad de Guillermo Súnico y cuatro jugadores a prueba

Lolo Escobar dirige su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva con 23 futbolistas.

Lolo Escobar dirige su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva con 23 futbolistas.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

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El C.D. Numancia ha comenzado sus entrenamientos de cara a la nueva temporada bajo las órdenes de su nuevo técnico, Lolo Escobar. La sesión inaugural contó con 23 efectivos, incluyendo a 11 de los 12 fichajes realizados —destacando al guardameta Guillermo Súnico—, futbolistas de la pasada campaña, canteranos y cuatro jugadores a prueba. El grupo se ampliará a 25 integrantes con las próximas incorporaciones de Moustapha y Amín, ausentes en este primer contacto con el balón.

Lolo Escobar dirige su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva con 23 futbolistas.

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El Numancia inicia sus entrenamientos

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