En fotos: el C.D. Numancia da el pistoletazo de salida a la pretemporada 2026-2027 con su primer entreno

Lolo Escobar dirige su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva con 23 futbolistas.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha comenzado sus entrenamientos de cara a la nueva temporada bajo las órdenes de su nuevo técnico, Lolo Escobar. La sesión inaugural contó con 23 efectivos, incluyendo a 11 de los 12 fichajes realizados —destacando al guardameta Guillermo Súnico—, futbolistas de la pasada campaña, canteranos y cuatro jugadores a prueba. El grupo se ampliará a 25 integrantes con las próximas incorporaciones de Moustapha y Amín, ausentes en este primer contacto con el balón.