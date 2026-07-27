En fotos: el C.D. Numancia da el pistoletazo de salida a la pretemporada 2026-2027 con su primer entreno

Lolo Escobar dirige su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva con 23 futbolistas. MonteseguroFoto
El Numancia inicia sus entrenamientos
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