El C.D. Golmayo Camaretas confirma su ascenso a categoría regional

El C.D. Golmayo Camaretas ha confirmado a través de un comunicado su salto a categoría regional la próxima temporadas tras el hito logrado en la presente, proclamarse campeón de Liga Provincial Masculina y Femenina. La entidad está a la espera de conocer la composición de los grupos, en especial en la Liga Gonalpi.

"Cuando cogimos las riendas de este proyecto en el 2023, ni por asomo pensamos en esto", dice el presidente balaguero, Roberto Ayensa. A pesar de ello, deja claro que se introdujeron en la directiva para llevar a cabo proyectos duraderos y, que, con el tiempo, dieran sus frutos, dice Juan Carlos Aguilar, director general de la entidad.

Para el club es un premio haber ascendido con ambos séniors pero no era el objetivo, solo era estar lo más arriba posible para ir fraguando lo establecido pero, afrontan con orgullo, trabajo e ilusión esta nueva etapa. "Hemos tenido que adelantar algunas etapas pero, con el trabajo de patrocinadores, el ayuntamiento de Golmayo y nuestro equipo de trabajo, lo conseguiremos" dice 'Lolo'.

Para empezar a trazar el plan para darle un cambio al club y abrirse camino en categoría sénior, introdujeron a su estructura personas conocidas y muy metidos en la materia como Jesús Higuera con dilatada experiencia en los banquillos y varios ascensos en categoría masculina, o María Uriel, unas de las pioneras en el fútbol femenino de la provincia, entre otros. Todo ello ha hecho que jugadores y jugadoras de categoría regional y nacional hayan recaído en Golmayo.

En cuanto a su salto a regional apunta: “La Regional masculina cada vez es más complicada pero, con paciencia, llegarán los resultados". Por otro lado, con el femenino están a la espera de reestructuración porque han ascendido nueve equipos a Tercera y 6 en Gonalpi, es decir, todavía no saben cómo estarán los grupos.

El Club ha crecido a pasos agigantados, hace un par de años no llegaban a 10 equipos y ahora ya son más de 250 jugadores y jugadoras. Muestra de ello es que, el Deportivo Alavés, club profesional, firmó convenio con el C.D. Golmayo Camaretas para saber gestionar este incremento de la mejor manera posible y seguir mejorando. "La conexión con el Alavés es semanal. Estamos muy agradecidos con todo lo que estamos aprendiendo de ellos porque para nosotros es primordial el fútbol base", aclara la entidad.