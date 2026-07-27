CYLTV ofrecerá cada domingo un encuentro del Grupo VIII de Tercera División

El Calasanz es uno de los dos equipos sorianos que esta temporada militan en Tercera División.MonteseguroFoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Real Federación de Castilla y León de Fútbol y Castilla y León Televisión han firmado un acuerdo de colaboración para que, durante la temporada 2026/2027, los castellanos y leoneses puedan disfrutar de un partido semanal, en directo y en abierto, correspondiente al grupo VIII de Tercera RFEF.

El fútbol de Tercera RFEF podrá verse semanalmente a través de las pantallas de los castellanos y leoneses, gracias al acuerdo alcanzado entre el ente autonómico y el balompié regional. Los domingos a las 12.00 horas, La 7 de CYLTV, ofrecerá un partido en directo, con narración y comentarios y producido a cuatro cámaras desde los estadios del Grupo VIII en Castilla y León.

El presidente de RFCYLF, Marcelino Maté; y el director general de CYLTV, Jorge Losada, suscribieron este lunes el acuerdo de colaboración para la temporada 2026/2027, que implica el desarrollo, visibilidad y promoción del Grupo VIII de Tercera RFEF, a través de su difusión y retransmisión televisiva.

La nueva temporada en el Grupo VIII de Tercera RFEF arrarncará el primer fin de semana se septiembre y en ella los dos equipos sorianos jugarán como locales. El Almazán lo hará recibiendo a Unionistas B mientras que el C.D. Calasanz se enfrentará al Guijuelo.