Sexto puesto para Paula López en altura del Campeonato de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La representación de atletas que entrenan en las instalaciones del Caep Soria durante el 106 Campeonato de España celebrado en el estadio Ciudad de Málaga durante el fin de semana se cerró con la participación de Paula López en salto de altura.

La atleta del Capex finalizó en la sexta posición del concurso con una marca de 1,74 logrado en el segundo intento del cuarto salto. La deportista que entrena en las instalaciones sorianas finalizó con la misma marca que la cuarta y quinta clasificada en un concurso en el que se impuso Aitana Alonso Simón, Diputación de Valencia, con una marca de 1,84. En esta prueba de salto de altura, pero en la prueba masculina, se quedó a las puertas de los metales en también deportista que entrena en las instalaciones del Caep Soria, Ignacio Bernardo, quien acabó en cuarta posición al dejar el listón en 2.10, lo mismo que el tercer clasificado, Edgar Climent.

Castilla y León logró un total de tres títulos nacionales y 10 medallas (3 de oro, 3 de plata y 4 de bronce), para una representación regional que terminó en quinta posición con respecto al resto de Comunidades Autónomas.