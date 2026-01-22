La Gastro Tasquita de Soria llevará a Fitur su 'Boletus de Robellanos', con el chef Mario Sanz

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La 46 Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero, abre sus puertas como evento referente del turismo a nivel mundial. La Junta de Castilla y León promociona la oferta turística bajo el lema 'El Cielo nos ha elegido', un mensaje promocional en torno al fenómeno natural que supondrá el eclipse solar de agosto 2026 y que tendrá a Castilla y León como comunidad privilegiada para su visualización a nivel mundial.

La Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León (Hosturcyl) apuesta en Fitur por la promoción de la gastronomía y el vino, en el Espacio Enogastronómico del stand de la Junta de Castilla y León. Debido al éxito de la edición anterior, ha organizado un ShowCooking donde participarán nueve cocineros de las diferentes provincias de Castilla y León desde el jueves 22 hasta el domingo día 25 de enero.

Y será el domingo cuando le tocará el turno a Soria, que cerrará el evento con el chef Mario Sanz, de la Gastro Tasquita, quien ofrecerá su 'Boletus de Robellanos', marinado con vino de la Bodega soriana De Postín, ubicada en la localidad de Zayas de Báscones.

La Gastro Tasquita se mantiene como uno de los espacios gastronómicos de moda en la capital soriana, en la calle Cortes de Soria. "La esencia se refleja en la cuidada combinación de recetas tradicionales modernizadas, tejidas con productos locales de la más alta calidad", explica el establecimiento. "Cada bocado es una sinfonía de sabores que evoca la nostalgia de la comida casera, pero que al mismo tiempo deleita con sorpresas culinarias inesperadas".

Ese domingo empezará la jornada Ángela Vázquez del Restaurante El Bosque Encantado, desde Burgos con su 'Bombón de Morcilla', marinado con Vientos de Pueblo de Bodega Septién.

El jueves 22 abrirá la jornada, Jesús Alejos del Restaurante Ángela de Valladolid y su propuesta 'Entre Fogones y Viñedos', marinado con Lubiano 6 meses, de 12.00h a 13.30h; el siguiente turno de 15.30h a 17.00h será para Santiago Vicente del Hotel Rural Don Sancho en Zamora, que presentará 'El jardín del Rey', el cual acompaña de Vino de Contrabando de Bodegas Siesto.

El viernes 23 el Restaurante Portal de Lino de Salamanca, con su chef Jorge Lozano, dará su showcooking de 11.00h a 12.30h con su elaboración 'Ensaladilla de ibéricos fisán', marinado con Hito Rosado; a continuación de 13.30h a 15.00h será el turno de Cocinandos con Juan José Pérez y Yolanda León, con una estrella Michelín, desde León y bajo su propuesta 'Lenteja pardina con setas de Castilla y León y su Humus', marinado con Trasto Prieto Picudo.

El sábado 24, desde Palencia presentará Alberto Beltrán del Restaurante Maño 'Morcilla de la abuela con quesito de la tierra', acompañado de la Bodega Carreprado y Bodega Valdesneros; de 16.00h a 17.30 h Samuel Pedrosa, chef del Club de Jubilados Villaralbo, Zamora, deleitará al público con 'Quitando el frío con trompetas', marinado con Vino de Contrabando; para cerrar el sábado de 18.30h a 20.00 h desde Ávila, Los Fogones de Raúl, nos presentará Raúl Rodríguez 'Canelón crujiente de carrillera de ternera avileña', acompañado de Portia Roble.

El público podrá degustar estas propuestas en el Espacio Enogastronómico en los turnos organizados y hasta completar aforo.