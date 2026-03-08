El Valle de la Mantequilla de Soria: el pequeño paraíso donde un producto humilde se ha convertido en destino gastronómico

Panorámica del paisaje cercano a Villar del Ala, en el Valle de la Mantequilla de Soria, con praderas y al fondo las cumbres nevadas de la Sierra de Urbión a comienzos de primaveraGetty Images

El Valle de la Mantequilla de Soria resume con bastante precisión lo que ocurre cuando un territorio mantiene intacta su relación con el paisaje y con sus productos. En este rincón del norte de la provincia, la mantequilla dejó de ser solo un alimento cotidiano para convertirse en una seña de identidad cultural y gastronómica.

El resultado es un recorrido turístico que permite descubrir algunos de los pueblos más tranquilos del llamado Valle de Soria, donde la tradición láctea se mezcla con turismo rural, senderismo y gastronomía.

El Valle de la Mantequilla de Soria y los siete pueblos que lo forman

El llamado Valle de la Mantequilla se identifica con un territorio concreto del norte soriano conocido como Valle de Soria. El área está formada por siete municipios: Aldehuela del Rincón, Rebollar, Rollamienta, Molinos de Razón, Sotillo del Rincón, Valdeavellano de Tera y Villar del Ala, tal y como recoge la plataforma Pinares y El Valle de Soria y Burgos, dedicada a la promoción cultural y turística de este territorio.

Entre todos suman alrededor de seiscientos habitantes, aunque la población aumenta notablemente durante el verano con la llegada de veraneantes y turistas.

El paisaje del valle está marcado por praderas húmedas, ríos y zonas de bosque que históricamente favorecieron la ganadería vacuna. Ese entorno explica la tradición mantequera que terminó dando nombre a la zona.

El Valle de la Mantequilla de Soria y el origen de su tradición gastronómica

La mantequilla formó parte durante siglos de la vida cotidiana de estos pueblos. En muchas casas se elaboraba de forma doméstica utilizando nata procedente de la leche de las vacas que pastaban en las praderas del valle.

El proceso consistía en batir la nata hasta separar la grasa del suero. Posteriormente se amasaba para conseguir una textura cremosa y se moldeaba habitualmente en forma de rollo. Ese método tradicional sigue inspirando la elaboración actual de la Mantequilla de Soria, un producto que hoy cuenta con Denominación de Origen Protegida.

El resultado es una mantequilla con una textura especialmente cremosa y un ligero punto ácido, características que dependen en gran medida de la calidad de la leche y del tipo de pastos que predominan en la zona.

La tradición láctea del valle terminó generando una identidad gastronómica propia que todavía forma parte de la cultura local.

El Valle de la Mantequilla de Soria: una escapada gastronómica entre pueblos, rutas y tradición

Planear una escapada por el Valle de la Mantequilla implica recorrer los pueblos que forman esta pequeña comarca del norte soriano. Muchos recorridos turísticos por el valle siguen el curso de los ríos Razón y Tera, conectando localidades como Valdeavellano de Tera, Molinos de Razón, Sotillo del Rincón o Rollamienta. La carretera local permite visitar fácilmente estos núcleos en una jornada, aunque la zona invita a quedarse más tiempo y combinar gastronomía con naturaleza.

Un día lleno de sabor y tradición

Uno de los puntos clave del recorrido es el Centro de Interpretación del Valle de la Mantequilla (conocido popularmente como Museo de la Mantequilla), ubicado en las antiguas escuelas de Molinos de Razón. Este pequeño centro explica cómo se elaboraba la mantequilla en las casas del valle y muestra utensilios tradicionales como el "manzadero", el recipiente de madera en el que se batía la nata hasta obtener la manteca. Las visitas suelen organizarse con cita previa.

El propio valle conserva numerosos elementos del patrimonio rural que ayudan a comprender la vida tradicional de la comarca: lavaderos, fuentes, caminos históricos y arquitectura popular que todavía forma parte del paisaje de estos pueblos. En localidades como Valdeavellano de Tera la tradición mantequera sigue viva a través de actividades divulgativas y celebraciones populares. Cada verano el municipio organiza la Jornada de la Mantequilla, un evento que incluye talleres culinarios, demostraciones del manzado tradicional y actividades para explicar al público cómo se elaboraba este producto en las casas del valle.

Actividades en torno a este manjar lácteo

Además, el proyecto turístico del Valle de la Mantequilla ha recuperado también espacios etnográficos vinculados a esta tradición.

Los más pequeños aprendieron las técnicas del ordeño en las Jornadas de la Mantequilla de Valdeavellano de Tera.

La escapada también suele incluir rutas de senderismo por los prados y bosques del valle. Diversos itinerarios recorren el entorno de los ríos Razón y Tera, atravesando hayedos, robledales y zonas de praderas donde tradicionalmente pastaba el ganado lechero.

El paisaje natural añade otros planes especialmente populares en verano. En Sotillo del Rincón, por ejemplo, el río Razón forma una piscina natural rodeada de praderas donde bañarse o descansar junto al agua. Muy cerca se encuentra también la poza conocida como El Chorrón, una pequeña cascada con zonas profundas donde nadar en plena naturaleza.

Quienes prefieren una escapada más tranquila suelen optar por recorrer los pueblos con calma, visitar iglesias, ermitas o lavaderos restaurados y detenerse en casas rurales o restaurantes de la zona. El entorno de la Sierra de Cebollera, muy cercano, amplía además las posibilidades con excursiones de montaña y visitas a lagunas de origen glaciar y bosques de gran valor ecológico.