La Junta cubre el 100% de las plazas de las residencias juveniles de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales publica este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León la resolución por la que se adjudican las plazas de residentes fijos y becas de colaboración en las nueve residencias juveniles de la Comunidad para el curso 2026-2027. Los jóvenes beneficiarios disponen de un plazo de diez días naturales desde la publicación de la resolución en el BOCyL para confirmar la plaza. Las plazas de Soria, en las residencias Antonio Machado y Juan Antonio Gaya Nuño, se encuentran cubiertas al 100 por 100, según señala la consejería. Ambas suponen más de 170 plazas.

En la Comunidad se ofertan 779 plazas convocadas para las instalaciones gestionadas por el Instituto de la Juventud de Castilla y León en siete de las nueve provincias, donde se incluye como novedad el Albergue Juvenil Fernán González de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, que aporta 30 más, se adjudican en estos momentos 723, lo que destaca el papel de estos centros como un importante recurso de apoyo a los jóvenes castellanos y leoneses que cursan estudios fuera de su localidad de residencia.

La ocupación alcanza prácticamente el cien por cien de las plazas convocadas, con disponibilidad únicamente en la nueva residencia de Fernán González, de Miranda de Ebro, y la residencia juvenil Doña Urraca, de Zamora. El resto de los centros han cubierto todas las plazas ofertadas. La convocatoria destinada a los jóvenes nacidos entre el año 2000 y 2008, es decir, aquellos que tienen entre 18 y 26 años, ha vuelto a registrar una elevada demanda, con un total de 1.123 solicitudes presentadas. Las residencias juveniles dependientes de la Dirección General de Juventud mantienen así una tendencia de creciente interés entre estudiantes y familias, siendo las residencias más demandadas las de Burgos capital, León y Soria, señala la consejería.

El período de estancia en las residencias será del 7 de septiembre de 2026 al 20 de junio de 2027. Entre los servicios que ofrecen estas residencias juveniles se encuentran, además del alojamiento, manutención completa, limpieza de habitaciones y zonas comunes, acceso a lavadora y secadora e instalaciones deportivas a disposición de los residentes.

Estos centros se localizan en Ávila, con la Residencia Juvenil Arturo Duperier; Burgos, con la Residencia Juvenil Gil de Siloé y la Residencia Juvenil Fernán González (Miranda de Ebro); León, con la Residencia Juvenil Doña Sancha; Palencia y la Residencia Juvenil Castilla; Segovia y la Residencia Juvenil Emperador Teodosio; en Soria las citadas Antonio Machado y la Juan Antonio Gaya Nuño; y Zamora, con la Residencia Juvenil Doña Urraca.

Los jóvenes a quienes se les ha adjudicado disponen de un plazo de diez días naturales desde la publicación de la resolución en el BOCyL para confirmar la plaza. Para ello, deberán constituir una garantía de 539,13 euros, al ser un trámite obligatorio para tener reservada habitación al comienzo del próximo curso.

En el caso de que los adjudicatarios no realizan el trámite de confirmación, se pasará a las listas de suplentes y, si las mismas se agotan, las plazas se otorgarán por estricto orden de entrada de solicitudes. Toda la información está disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y en el portal de Juventud .

Precios

Los precios sin bonificación oscilan entre los 539,13 euros en habitación compartida y 620 euros en individual. Se mantienen, igualmente, las bonificaciones por la capacidad económica de la unidad familiar, así como por ser familia numerosa, además de las específicas ya mencionadas. La convocatoria reservaba 16 plazas para jóvenes con un alto nivel de excelencia académica, tipología en la que se han adjudicado 15 de ellas.

Esto supone que los estudiantes brillantes abonarán la cuota mínima, es decir, 120 euros en habitación individual y 138 euros en compartida, lo que premia su esfuerzo y permite que puedan continuar sus estudios en los centros educativos de Castilla y León, además de incentivar y permitir, a su vez, retener el talento joven en comunidad autónoma. Asimismo, se han adjudicado 13 de las 16 plazas de colaborador disponibles, destinadas a antiguos residentes que se comprometen a desarrollar proyectos de dinamización y colaboración con la dirección de la residencia. Estos jóvenes también se benefician de la cuota mínima.

De igual modo, también se reserva un 15% de las plazas para distintos colectivos prioritarios, entre los que se encuentran los jóvenes deportistas y las personas que intervienen en su formación deportiva. Dentro de este cupo, se destinan dos plazas bonificadas para jóvenes que ostenten la condición de deportistas de nivel. En la presente convocatoria se han solicitado y adjudicado 54 plazas a entidades deportivas, facilitando así el alojamiento de jóvenes vinculados a la práctica y formación deportiva y reforzando el apoyo al deporte base y de competición.

Por su parte, los residentes de las nueve residencias juveniles van a disfrutar, como regalo de bienvenida, del carné digital de alberguista para que puedan conocer el conjunto de la comunidad autónoma. Gracias a esta iniciativa podrán alojarse en cualquiera de los albergues juveniles que forman parte de la Red de Instalaciones Juveniles de Castilla y León, ubicados por toda la Comunidad y que ofrecen la oportunidad de conocer ciudades, municipios y enclaves. Además, durante el año de vigencia del carné, tendrán acceso a más de 4.000 albergues distribuidos por 90 países.