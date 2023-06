De una Saca histórica al año en el que San Juan, y el resto del mundo, enmudeció (VIII)

Pilar Pérez Soler Soria

De cuando los cristianos obligaban a los judíos a entrar en fiestas de San Juan (I)

Las fiestas de San Juan se reducen a un día: orden de Carlos V por el excesivo gasto (II)

San Juan de 16 cuadrillas y la primera corrida seria y un año sin fiestas (III)

Cuando la pobreza se 'cargó' San Juan y nacieron Las Bailas... en La Dehesa (V)

Las fiestas de San Juan resurgen tras la Guerra con peñas y Sanjuaneras (VI)

San Juan recibe a Cela y Alberti y dice adiós a los tastarros (VII)

El siglo XXI ha entrado como un vendaval en las fiestas de San Juan. Y decimos 'ha entrado' porque, en realidad, llevamos recorrido apenas nada: menos de un cuarto de siglo, intenso, eso sí. En 23 años, hemos vallado el recorrido de la Saca obligados por reglamentación de la Junta; tenemos nuevas ordenanzas sanjuaneras y una reestructuración de cuadrillas por aquello de que no todos los barrios han crecido a la par; y la ciudad puede presumir de seguir aupando al toro, uno de los tres elementos de las fiestas junto con el sol y el vino. Lo hizo con la declaración de los festejos taurinos de San Juan como Espectáculos Taurinos Tradicionales; el nacimiento de la Asociación Taurina Soriana de Encierros y la alternativa del matador Rubén Sanz.

Son algunas pinceladas de la cronología sanjuanera 'San Juan a través de los siglos', de la Asociación de Jurados de Cuadrilla, publicada en este periódico por entregas. (La incluida en esta información es la última del serial que, no obstante, concluirá con un episodio de curiosidades).

San Juan pasó del blanco y negro y el color a vivirse al unísono en el planeta, en comunión sanjuanera en el preciso momento en que los 12 novillos salen de los corrales en dirección a Soria; o cuando el subastador de turno consigue 1.510 euros para una bota en la cuadrilla de San Esteban. Internet lleva la Saca y el resto de días de San Juan hasta el último confín del mundo. Como hizo aquel Jueves de 2017 en que todos los astados llegaron a la plaza en la que fue una Saca histórica; y aquel 13 de junio de 2010, en que una Compra pasada por agua obligó a la suspensión del festejo; o esos dos años, recientes, en que no hubo fiestas... 2020 y 2021. Todo escrito ya en la historia de los sanjuanes.

Siglo XXI

Las redes sociales, a través de diferentes páginas de internet, colaboran en la difusión de las fiestas de San Juan. La tecnología se impone y hay que aprovechar cualquier medio para propagar nuestras fiestas.

2000

Se valla casi todo el recorrido de La Saca, según obliga el reglamento de la Junta aprobado en 1999. Aun así, los novillos se extravían por el recorrido.

Se suprime la participación de personas ajenas a las Cuadrillas, representando a Casas de Soria en otras provincias, ataviadas con trajes regionales de distintos lugares, en el desfile del Domingo de Calderas. Los Jurados y la Asociación de Jurados de Cuadrilla se oponen a que sigan haciéndolo, porque no encajan en el festejo, ya que el protagonismo de ese día es de las Cuadrillas. Nadie se opone a que lo hagan como cualquier ciudadano, pero sin participar en el desfile oficial. Ya desde 1988 se escuchaban voces críticas a tal participación.

Heraldo de Soria, en su edición del 12 de junio, publica un comentario de Ricardo de María Díges, (socio fundador de la Asociación Jurados de Cuadrilla y fallecido el mes de septiembre de 2008) exconcejal de Soria, exdiputado provincial y jurado de La Mayor 1984, en el que criticaba "que desde hace unos pocos años, algunos Jurados de Cuadrilla se quedan para sus gastos la tajada que pagan los simpatizantes que entran en Fiestas".

A partir de este año, y hasta 2013, 14 novillos del Viernes de Toros se desencajonan directamente en la Plaza de Toros de Soria porque obliga el Reglamento Taurino para asegurar que no están toreados. En los corrales de Cañada Honda se dejan otros doce para La Saca. Es el primer año que los novillos del Viernes de Toros no se quedan en Cañada Honda, sino en los corrales de la plaza de toros. Soria y los sanjuanes perdemos otra tradición.

2001

La Asociación Jurados de Cuadrilla inicia el Curso de Banderillas y Cachirulos, a los que seguiría otro de diseño de botas de vino.

Se recupera la tradición, hurtada por la autoridad municipal, de entregar el Jurado saliente al entrante el bastón de Jurado, en el transcurso del festejo del Catapán; la auténtica asamblea de vecinos. En los últimos años los entregaba el Ayuntamiento, durante el acto de toma de posesión de los Jurados.

La Junta de Castilla y León declara Espectáculo Taurino Tradicional los festejos taurinos de San Juan. Hay constancia documental de la celebración de dichos festejos desde el siglo XVI-1536.

El Ayuntamiento de Soria puso en marcha, para fiestas de San Juan, un servicio de autobuses gratis para ir a Valonsadero. También funciona otro de guarda cascos para los motoristas.

2002

El Pleno del Ayuntamiento de Soria, de 13 de junio, aprueba las nuevas Ordenanzas Municipales de las Fiestas de San Juan de la Ciudad de Soria, que fueron elaboradas por representantes de distintos estamentos ciudadanos. Sustituyen las de 1899. Se cambia la denominación de las mismas. Pasan de llamarse “Fiestas de San Juan o de la Madre de Dios”, a “Fiestas de San Juan de la Ciudad de Soria”. A lo largo de la historia han recibido diferentes denominaciones: Fiestas de Santa María; La Boda de Santa María; Fiestas de Nuestra Señora de La Blanca; de la Virgen del Mercado; fiestas de Calderas; de la Madre de Dios o de San Juan o de la Madre de Dios. La patrona sigue siéndolo la Virgen de La Blanca.

Se encarga de la traída de los novillos la Asociación Amigos de La Saca. “Sus responsables y el Ayuntamiento firman un protocolo de colaboración para buscar la mejor manera de desarrollar el festejo y la adquisición de ganado manso que sirva para conducir a los novillos sanjuaneros desde Cañada Honda hasta el coso de San Benito”. Los bueyes que compusieron la manada original de mansos, de la Asociación Amigos de la Saca, del año 2002, fueron en total siete.

2003

Desde este año, el desencajonamiento de los novillos de Fiestas de San Juan, en el monte Valonsadero, figura en el programa oficial de Fiestas, declarándose a todos los efectos un festejo sanjuanero más. Fue a propuesta de la alcaldesa, Eloísa Álvarez, y del concejal de festejos, Carlos Martínez Mínguez. Hasta entonces se hacía de forma casi secreta y sigilosa y al que acudían, si se enteraban y podían, los Jurados y pocos más. Se realizaba entre semana. Ahora será en sábado.

El novillero Santos Gómez pertenecía a la peña Ilusión cuando, en 2003, toreó uno de los novillos del Viernes de Toros.

2004

El Ayuntamiento, en vista de su aceptación, mantiene el servicio de Guardacascos en Valonsadero para que los motoristas no tuvieran excusa de no usarlo, por no saber dónde dejarlo en el monte. Además, se facilitaba el cumplimiento de la normativa de llevar casco.

Última reforma de los Estatutos de la Asociación de Jurados de Cuadrilla.

En los Agés se pagaron 1.510 euros por una bota de la Cuadrilla de San Esteban. Todo un récord. Ejercía de subastador Patxi Irigoyen. Su hermano Chuspi subastó otra, concretamente en 1987, por 130.000 pesetas, 780 euros, en la Cuadrilla de La Mayor.

La última vez que el matador de toros soriano, José Luis Palomar, toreó en los sanjuanes en Soria fue en 2004.

2005

En fechas previas a San Juan se realizan obras de recuperación y rehabilitación de las márgenes del Duero, en la pradera de las Bailas. Se amplía en unos 2200 metros cuadrados.

Se hace una nueva edición del disco Sanjuaneras, por la Coral de Soria y la Banda Municipal de Música de Soria.

2006

Jurados de Cuadrilla, Ayuntamiento y Peñas sanjuaneras promueven una campaña informativa tendente a reducir el tiempo de duración de las novilladas del Viernes de Toros. A tal fin se distribuyeron unas pegatinas con el lema “No seas el último”, pidiendo que no se invada el ruedo entre novillo y novillo y los que lo hagan estén escasos minutos.

El Ayuntamiento monta un servicio gratuito de autobuses al monte Valonsadero los días de festejos sanjuaneros.

2007

En 2007, teniendo ya la imagen del Resucitado y ante la falta de una talla de la Virgen para la procesión del Encuentro, el Domingo de Resurrección, la Junta de Cofradías de Soria decidió, con buen criterio, hecho que fue aplaudido por la ciudadanía, que fuera la titular de la Cuadrilla de La Blanca, (talla del siglo XVIII) hasta que se contara con una propia para la referida procesión. Y es que la Virgen de la Blanca es a la que las otras once cuadrillas de fiestas de San Juan homenajean y rinden pleitesía el Lunes de Bailas de cada año. Es, digamos, la que aglutina el respeto de todos los sorianos, por ser la patrona de Fiestas.

En dicho año fue la primera vez que se celebró la Procesión del Encuentro, de la Semana Santa de Soria. La primera persona en retirarle el manto de luto, en la procesión del Encuentro, fue María del Carmen Fátima Alonso Ramos, por su condición de camarera de la Virgen de La Soledad.

La Peña El Cuadro tuvo en 2007 su primera Presidenta: Purificación Ortega Cacho, quien en 2009 sería Jurada de la Cuadrilla de Santa Bárbara.

A propuesta del alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, se suprime la parada de La Saca en la Venta del Aire, para no frenar el paso de los novillos desde su salida de la vega de San Millán.

2008

Se presenta en sociedad la Asociación Cultural “Nuestras Fiestas de San Juan”, con una exposición sobre motivos sanjuaneros. Coincide con la cesión, al Ayuntamiento, del vídeo de Francisco Delgado, sobre fiestas de San Juan, rodado en los años 1965-1966, que sirvió de “excusa” para la exposición, con motivos sanjuaneros, organizada por la referida Asociación y el Ayuntamiento de Soria.

El sábado, día 8 de abril, coincidiendo con el acto de nombramiento de Jurados, se estrena un nuevo himno para los Jurados de Cuadrilla, del que son autores de letra y música, José María Magaña, Jurado de Cuadrilla y Presidente de la Asociación de Jurados y Manuel Castelló Rizo, director de la Banda Municipal de Música de Soria, respectivamente. Se titula “Himno al Jurado y la Jurada”. Fue interpretado por la referida Banda de Música, la Capilla Clásica San José, Extrema Daurii y la Coral de Soria.

La Asociación Jurados de Cuadrillas, coincidiendo con la décimo novena de edición de su certamen de dulzaineros, homenajea a los Gaiteros de la Calle Real. La Plaza de toros es sometida a obras de reforma de 2008 a 2013.

2009

Este año, los Jurados de Cuadrilla deciden que, en la bajada de la procesión del Lunes de Bailas, desde Ermita de la Soledad, lo haga en primer lugar La Blanca y no la última como correspondería por el orden de Cuadrillas, una práctica que se venía haciendo desde 1543. Este cambio tiene como finalidad agilizar el desfile y no hacer esperar a las demás Cuadrillas en la Plaza Mayor para la reverencia a la Virgen.

El Ayuntamiento de Soria edita un DVD interactivo, con versiones en karaoke para niños, de las canciones sanjuaneras. Fue un proyecto del profesor de música Antonio Delgado.

La feria taurina de San Juan sirve de escenario para la alternativa del matador de toros soriano Rubén Sanz. Fue el 27 de junio de 2009.

2010

El festejo de La Compra, que debía celebrarse el domingo día 13 de junio, se aplazó al domingo siguiente, día 20, por el mal estado de Valonsadero, a causa de las copiosas lluvias. Era concejal de festejos el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez. La vez anterior que se aplazó dicho festejo fue en 1957, también por la lluvia. Desde que se celebra el festejo de La Compra, tan sólo se ha suspendido, hasta este año, en cinco ocasiones, incluida la de 2010.

Reestreno de la primera canción compuesta expresamente para las Fiestas de San Juan de Soria, con música de Damián Balsa, y texto de Mariano Granados. Su interpretación corrió a cargo de profesores y alumnos de Conservatorio Profesional de Música de Soria, en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia.

La Asociación Jurados de Cuadrilla conmemora su 25 aniversario con la exposición “San Juan, más que cinco días”.

Coincidiendo con el 25 aniversario de la Asociación Jurados de Cuadrilla se cambia de ubicación el tradicional homenaje que esta asociación rinde el Sábado Agés a D. Paco y D. Jesús, autores de las sanjuaneras. De la Plaza de San Clemente pasa al Monumento a dichos autores, en la Alameda de Cervantes.

A propuesta del Ayuntamiento, el cartel oficial de fiestas de San Juan se elegirá mediante votación popular, previa preselección por expertos que elegirán 10 ejemplares presentados a concurso. Tal norma se mantiene actualmente.

2011

El domingo 26 de junio de 2011, a las 13,30 horas, tuvo lugar en la Alameda de Cervantes, en el Árbol de la Música, el estreno oficial de la sanjuanera Tran-la-rán. Con letra de Jesús Hernández de la Iglesia y música de Francisco García Muñoz, fue compuesta probablemente entre 1942 y 1943, al parecer para una peña, y que estaba olvidada. Fue recuperada por los herederos de D. Paco, e interpretada por la Banda Municipal de Música de Soria, dirigida por su titular José Manuel Aceña, con la colaboración del Coro Extrema Daurii y la Capilla Clásica San José de Soria.

Presentación de la página web de la Asociación Jurados de Cuadrilla, elaborada por los socios Blas Antonio Díez Andrés -informática- con textos de Antonio Soria Gómez y Francisco Parra Palacios.

2012

Los días 3 y 4 de mayo de 2012 se presentó la "Guía orientativa de los Jurados de Cuadrilla", 2ª edición, realizada en la imprenta provincial de la Diputación de Soria, cuyos autores son las hermanas Lourdes y Marga Gómez Martínez y José Damián Andrés, con la colaboración de Francisco Parra Palacios. Se trata de una edición de la Asociación Jurados de Cuadrilla, que viene a suplir la de 1988.

2013

Soria tiene ya su primera ganadería de toros de lidia, con el nombre de "Bravos de Valonsadero". El marcaje de las reses tuvo lugar el domingo día 28 de abril de 2013 en la finca El Ontanal, en el barrio de Las Casas. La divisa lleva los colores rojo y azul. Su propietario es el soriano Sergio Loro Gonzalo. La ganadería la componen 31 cabezas; 24 vacas, 6 becerros y 1 semental.

El cartel creado por el diseñador soriano Alberto Pérez, titulado "Los Protagonistas" y elegido por votación popular, no será el que anuncie las fiestas de San Juan o de la Madre de Dios de Soria 2013, ante la renuncia de su autor por presunto plagio. Le sustituye "Blancolor", clasificado en segundo lugar, de la también soriana Sandra Ovejero.

No es la primera vez que ocurre algo parecido porque ya en 1984 Javier Pérez Herrero "Ferrus" lo tuvo que hacer, por idéntico motivo, con su trabajo "Fiesta y Toro". En aquella ocasión el cartel oficial fue "Tótem", realizado por Jesús Guerrero Delgado, a quien se lo encargó la corporación municipal.

2014

Por primera vez en la historia de los sanjuanes, los novillos de lidia del Viernes de Toros son descargados en el ruedo de la Plaza de Toros, en vez de hacerlo en los corrales, como ocurría en los últimos años. Este cambio tenía por finalidad facilitar la asistencia de público al desencajonamiento, desde los tendidos. Con anterioridad se descargaban en los chiqueros. Luego, Comisión de Festejos y Jurados de Cuadrilla se trasladan a Valonsadero donde se desembarcan los novillos del Jueves de La Saca. Otro festejo más que añadir al programa sanjuanero.

Los novillos son de la ganadería Giménez Indarte, de Baños de la Encina, Jaén.

El Colegio San José de Soria introdujo en su programa escolar 2014/2015 las fiestas de San Juan.

La Revista de Soria, de la Diputación Provincial, dedica su número 85 a las Fiestas de San Juan, con diversos artículos y la reproducción de carteles.

2015

Este año es la primera vez que un colegio elabora un proyecto educativo basado en las Fiestas de San Juan, en el que participa todo el centro, incluidos los padres de los alumnos. Se trata de una iniciativa pionera y modélica que lleva los festejos a las aulas y a los distintos escenarios en los que se celebran los sanjuanes. Profesores, alumnos y padres colaboran en la recreación de nuestras fiestas, empezando por la elección y nombramiento de "Jurados de Cuadrilla", entre los mismos alumnos, para concluir con el "cobro de tajadas". Las distintas actividades se desarrollan en los meses previos a la festividad de San Juan. El Colegio es el centro San José de Soria capital, de los Padres Franciscanos, al que hay que felicitar por tan loable iniciativa.

Muchos sanjuaneros hacen La Saca 2015 andando.

La Asociación Cultural y Taurina Soriana de Encierros se presentó en sociedad en mayo de 2015. Dos años después, en 2017, iniciaría unos encierros desde los corrales de la Plaza de Toros hasta la calle Valonsadero. Los mismos novillos serían soltados varias veces; es decir, que hacían el mismo trayecto de subida y de bajada. Esta actividad la repetirían los años 2018, 2019 y 2022. La interrumpieron durante la pandemia COVID-19 los años 2020 y 2021. Además, en 2022 hicieron, por primera vez, la llamada “trashumancia urbana infantil” para chavales.

2016

En poco menos de una semana fallecen el autor y la voz que popularizó la sanjuanera "Soria, la gloria de España", ambos riojanos de nacimiento. Primero lo hizo el cantante Antonio García, en su localidad natal Rincón de Soto, a finales de marzo y días después la muerte le sobrevino a Ángel Sáez Benito, compositor de una de las sanjuaneras más cantadas por los sorianos y sanjuaneros. Ángel Sáez Benito tenía 94 años y había nacido en Igea de Cornago, el 11 de junio de 1921. La primera grabación se hizo en los estudios de la antigua Radio Juventud de Soria, hoy Radio Nacional de España, por la Orquesta "Viva la Juerga", con Manuel Antón Cruz como vocalista.

2017

La Peña Los Que Faltaban vivió un cambio en las fiestas de San Juan 2017 y es que, después de 51 años de historia, las jóvenes de la peña pudieron vestir el chaleco como el resto de miembros y tener los mismos derechos; es decir, poder desfilar. Lo hicieron el Domingo de Calderas, 2 de julio.

La Banda Municipal de Música dio un concierto en Homenaje a las Peñas Sanjuaneras, en el Árbol de la Música, el 17 de junio. Interpretaron los Himnos de todas ellas.

La Saca resultó histórica; llegaron los 12 novillos a la Plaza de Toros. Era la primera vez que eso sucedía.

La Asociación Cultural y Taurina Soriana de Encierros, constituida en 2015, iniciaría en 2017 unos encierros desde los corrales de la Plaza de Toros hasta la calle Valonsadero. Esta actividad la repetirían los años 2018, 2019 y 2022. La interrumpieron durante la pandemia por COVID-19 los años 2020 y 2021. Además, en 2022 hicieron, por primera vez, la llamada “trashumancia urbana infantil” para chavales.

2018

La lluvia provocó la suspensión de la novillada la tarde del Viernes de Toros, 29 de junio de 2018, a partir del segundo novillo. Solamente se lidiaron los de las Cuadrillas de San Juan y de Santo Tomé, San Clemente y San Martin. Es un hecho insólito que no recordaban ni los más mayores de la ciudad.

2020

El Ayuntamiento de Soria, previa consulta a los Jurados de Cuadrilla y otros colectivos ciudadanos, suspende las fiestas de San Juan 2020 por el estado de alarma, declarado en todo el territorio español, a causa de la situación sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, y que afecta a todo el mundo.

La imposibilidad de reunión o participación de personas de forma masiva hace inviable los festejos sanjuaneros.

Los 11 Jurados voluntarios que había para este año se “conjuran” para serlo en el 2021. Una cuadrilla se quedó libre y al año siguiente se ocupó la que estaba vacante.

La última vez que se habían suspendido las fiestas de san Juan de Soria fue durante la Guerra Civil, en los años 1937-1938, si bien entonces se mantuvieron algunos festejos religiosos.

2021

Febrero de 2021: Los santos históricos se toman un respiro. Tiene lugar la presentación de las réplicas de las imágenes de las Cuadrillas.

Este año tampoco hubo fiestas. Continuaba la pandemia por el coronavirus COVID-19.

2022

Se reanudan las fiestas en todo su esplendor.

Las réplicas de las imágenes de las Cuadrillas procesionaron por primera vez el Lunes de Bailas de 2022. Esa misma mañana fueron bendecidas en el atrio de la ermita de La Soledad, antes de comenzar la Misa, por el sacerdote D. Tomás Oliva Crespo, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Espino, a la que pertenece la citada ermita. Con anterioridad hizo lo mismo con la imagen de La Mayor, en la Plaza Mayor, porque no procesiona y se queda allí hasta que concluye la pleitesía a La Blanca.

La Banda de Música vive sus primeras fiestas de San Juan 2023 bajo la fórmula jurídica de Fundación. Denominación oficial: Fundación Banda Municipal de Música de Soria.

La Asociación Cultural y Taurina Soriana de Encierros, además de los encierros que se instauraron en 2017, este año 2022 realizan, por primera vez, la llamada “trashumancia urbana infantil” para chavales.

2023

La Asociación Jurados de Cuadrilla, con el patrocinio de la Diputación Provincial e impresa en sus talleres provinciales, reedita, y actualiza, la Guía Orientativa de los Jurados de Cuadrilla, que se entrega a los jurados nuevos de cada año. Se trata de la 3ª edición. La 1ª edición de Guía Orientativa del Jurado de apareció en 1988. La 2ª, en 2012.

La Comisión de Festejos, del Ayuntamiento de la ciudad, acomete este año la reestructuración de las doce cuadrillas de fiestas de San Juan. Una tarea ardua, complicada y polémica para que cada barrio cuente con entre 800 a 850 vecinos. De esta manera se evita el desequilibrio y diferencias tan grandes que existía entre unas cuadrillas y otras por la expansión de la ciudad hacia el suroeste. En años precedentes había quien tenía 700 vecinos, mientras que alguna llegó a contar con hasta 1.400.