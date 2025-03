Choque entre PP y PSOE en el pleno de San Esteban por el futuro proyecto de la planta de biometano

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El proyecto de instalación de una planta de biometano en San Esteban de Gormaz volvió a protagonizar un tenso debate en el pleno celebrado ayer en la localidad. Este tema, junto con la regulación de las granjas de porcino en el municipio, evidenció las tensiones entre el equipo de gobierno de PP y la oposición socialista, marcadas por reproches cruzados sobre la gestión, la transparencia y las competencias legales.

La portavoz del PSOE, María Luisa Aguilera, señaló que «hay dos problemas que están condicionando la vida de todo nuestro municipio». Entre ellos, destacó «la posible implantación de una planta de generación de biometano», expresando su preocupación por la falta de respuestas claras.

«No se está dando una respuesta clara por parte del Ayuntamiento, y no es nada extraño porque hace meses se les preguntó sobre su postura al respecto», explicó.

El alcalde, Daniel García defendió que el Ayuntamiento no es promotor del proyecto ni tiene competencias directas en este caso. «No tenemos el proyecto y no hemos podido valorarlo, pero estamos para cumplir la legalidad y proteger a los vecinos», señaló.

Asimismo, explicó que la planta dependerá en primera instancia del informe de impacto ambiental que debe emitir la Junta de Castilla y León, «si lo deniega, el problema se acaba, si lo acepta, habrá un periodo de alegaciones y cumpliremos todos los pasos legales», expuso en su intervención plenaria.

Además, García reprochó a Aguilera su postura en este tema, «lo del biometano me parece incongruente», expuso y agregó que «ustedes han mantenido reuniones con la empresa encargada y lo veían como una idea maravillosa».

También aludió al apoyo que la oposición ofreció a la granja de cerdos de Atauta en 2022. «Municipalmente vendieron los terrenos y no pusieron ninguna traba, ahora nos están intentando achacar un tema que nosotros no tenemos nada que ver», manifestó el regidor.

En cuanto a las granjas de porcino, el alcalde informó que se está elaborando un expediente para modificar las normas urbanísticas, estableciendo que las granjas estén a «al menos a tres kilómetros de las poblaciones».

Explicó que mientras se tramitan estas modificaciones, se están solicitando «normas subsidiarias» para reforzar el control y minimizar el impacto de estas explotaciones en el entorno.

El pleno concluyó con un clima de tensión entre ambas partes, destacando los reproches mutuos sobre las gestiones pasadas y presentes.

Por otra parte, el pleno aprobó el Plan de Igualdad para garantizar la equidad de género y promover políticas inclusivas en el ámbito local. Se trató la desafectación de un tramo de camino ubicado en el polígono 128, una medida con implicaciones importantes para la gestión territorial.