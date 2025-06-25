El torrezno de Soria, uno de los platos de la gastronomía tradicional española más pedidos a domicilio en Castilla y León, por delante de la morcilla de Burgos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las croquetas, el cachopo y los torreznos se mantuvieron como los tres platos de la gastronomía tradicional española que más piden a domicilio los habitantes de Castilla y León, según revela el barómetro GastroEspaña sobre las recetas más consumidas por los usuarios de la red de reparto Glovo en la Comunidad.

Así, y por segundo año consecutivo, las croquetas se mantienen en la primera posición del ranking como el plato tradicional más pedido en Castilla y León, del que se encargaron más de 36.000 unidades a domicilio en los últimos doce meses. Las clásicas de jamón son las favoritas, seguidas por una receta más innovadora de croquetas rellenas de chipirones en su tinta.

En cuanto a localidades, Valladolid es la ciudad con más pedidos de esta receta, al concentrar casi el 50% de la demanda de toda la región. Las croquetas más populares en delivery en Valladolid se sirven en Groove, La Mejillonera y Taberna Pucelana.

El cachopo se consolida en la segunda plaza del ranking con 9.100 unidades vendidas a domicilio en los últimos doce meses. Valladolid vuelve a liderar el ranking por ciudades aunque seguida muy de cerca por Burgos y Salamanca. El cachopo favorito de los vallisoletanos se sirve en el restaurante La Competencia, mientras que en Burgos destaca el de la Sidrería Seijas y, en Salamanca, el de San Cachopo.

Los torreznos también mantienen la tercera posición en esta nueva edición del barómetro GastroEspaña. Con un crecimiento de los pedidos de esta receta del 46%, los torreznos de Soria son los favoritos aunque donde más se piden es en Valladolid, Palencia y Burgos. En el bar Perico, en Palencia, se sirven los torreznos más populares de Castilla y León, aunque también destacan los de la Taberna Pucelana en Valladolid y los del bar NOIA en Burgos.

En la cuarta plaza se sitúa la morcilla de Burgos. De hecho, donde más morcilla se pide a domicilio en Castilla y León es en Burgos. La favorita se sirve en el restaurante Hambur California, que ofrece esta receta en diferentes formatos: desde la clásica ración de morcilla pasando por el pincho de morcilla con pimientos rojos hasta los huevos revueltos con morcilla y pimientos del piquillo, informa Ical.

El lechazo ocupa la quinta posición, ya que se realizaron 1.500 pedidos con esta receta en los últimos doce meses en Castilla y León. El plato más pedido fue la hamburguesa de lechazo. En concreto, la que ofrece el restaurante La Herminia en Valladolid, informa Ical.

Como novedad, el chuletón de Ávila y el cochinillo segoviano se incorporan al barómetro ocupando la sexta y séptima plaza, respectivamente. El chuletón registra un aumento en la demanda del 141 por ciento respecto al año anterior y León lidera el ranking por ciudades con más pedidos de esta receta, siendo uno de los platos más demandados la hamburguesa de chuletón de vaca vieja de la hamburguesería el Doblete en León. También destaca el chuletón de Sidrería Seijas en Burgos o el de Mesón La Parada en Salamanca. En cuanto al cochinillo, el favorito se sirve en Los Zagales en Valladolid.