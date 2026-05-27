Así destacó la gimnasia soriana en Ávila (fotos)

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana se celebró en Ávila el Campeonato Promesas de Gimnasia Rítmica con notable presencia soriana, una competición que prepara a las jóvenes deportistas y reunió a cerca de 800 gimnastas pertenecientes a distintos clubes de Castilla y León. El torneo incluyó las modalidades de individual, dúos, conjuntos y grupos, distribuidas en las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil y Absoluto. Este campeonato formó parte del circuito regional previo al salto a las categorías federadas y absolutas.

El Club Gimnasia Duero acudió a la cita con una amplia representación formada por 50 gimnastas, que completaron una destacada actuación a lo largo de toda la competición. Las deportistas del club demostraron un gran nivel en las diferentes modalidades, logrando subir al podio en numerosas categorías y consolidando el trabajo realizado durante la temporada.

Entre los resultados más destacados, el CG Duero consiguió la medalla de oro en Prebenjamín Grupo, Benjamín Grupo, Alevín Conjunto, Alevín Grupo, Infantil Dúo y Cadete Conjunto. Además, obtuvo la medalla de plata en Benjamín Grupo y Absoluto Grupo, así como un bronce en Benjamín Conjunto. También sobresalió el cuarto puesto logrado en la categoría Juvenil Individual, completando así un exitoso campeonato para el club.