El Supremo decidirá si se juzga en Soria o Madrid por alzamiento de bienes al hijo de la Duquesa Roja

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Será el Tribunal Supremo quien tenga que dirimir sobre la competencia de los juzgados de Soria o Madrid para instruir la causa abierta contra el hijo mayor de la Duquesa roja, Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo, por un delito de alzamiento de bienes del que le acusa su hermanastra, Rosario Bermudo, al sostener que vació sus cuentas bancarias para no tener que abonarle la parte de la herencia que le corresponde, tal y como han dictado por sentencia los tribunales.

Tanto la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Soria como el de Madrid de Penal consideran que no tienen competencias para llevar el caso por entender, en el caso del juzgado soriano, que las cuentas de González de Gregorio y Álvarez de Toledo en Soria tienen menor entidad que las que dispone en Madrid, mientras que el juzgado madrileño considera todo lo contrario, que la potestad está en la justicia soriana porque el primogénito de la Duquesa Roja vivió en Soria y tiene mucha vinculación, y es aquí donde se cometió el delito que se le atribuye. De hecho, es en Soria donde se encuentra el palacio de Quintana Redonda, considerado la joya patrimonial de la familia.

Al no ponerse de acuerdo, es la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal la que determina que sea el Tribunal Supremo quien tome la decisión de determinar qué sección de instrucción se encarga del asunto.

«Eso puede tardar unos ocho o nueve meses», estimó el representante legal de la hijastra de la Duquesa Bermudo, el letrado Fernando Osuna, quien añadió que todo el tiempo que se dilate el proceso irán creciendo los intereses pero el objetivo es acabar cuanto antes con este asunto que data desde hace más de una década, cuando la hijastra de Isabel, duquesa de Medina Sidonia, más conocida como la Duquesa Roja, reclamó el reconocimiento de la paternidad del marido de ésta, Leoncio González de Gregorio, confirmada por sentencia judicial, al igual que la herencia que le corresponde por este motivo.

Según indicó Osuna, su representada ya ha cobrado el 70% de la herencia que le corresponde, más de un millón de euros, pero faltan más de 200.000 euros que su hermanastro Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo aún no le ha abonado, argumentando que no existe dinero en sus cuentas para satisfacer esa cantidad. El letrado de la reclamante recuerda que cuando el juzgado inspeccionó las cuentas del primogénito para satisfacer la herencia de su hermanastra, no estaba en números rojos, como sí ocurre ahora, por lo que considera que ha existido delito de alzamiento de bienes.