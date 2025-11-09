Un motorista herido tras un accidente de tráfico con un camión en Ólvega

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencia han acudido a un accidente de tráfico en Ólvega con un motorista herido. El aviso se ha recibido a las 13.42 horas en el 112 Castilla y León por un sucesos en el kilómetro 8 de la carretera SO-380, dentro del polígono industrial de la localidad.

Según señalaron fuentes del 112, consistió en un choque entre la motocicleta que conducía el herido y un camión. En la llamada se advertía de las lesiones del motorista pero se encontraba consciente. Se trata de un varón de unos 50 años.

Para atenderlo se ha dado aviso tanto a la Guardia Civil de Tráfico como a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Desde este órgano se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal del centro de salud de Ólvega.