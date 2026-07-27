Almarza ensalza la tradición rural y artesana en su mercado

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Una jornada completa. Este domingo no hubo tiempo para aburrirse en Almarza que abrió las puertas de su vigésima tercera edición del mercado tradicional, en el que se ensalza la vida rural y artesana, con un intenso programa de actividades desde la mañana a la noche. Entre las novedades se incluyó un espectáculo de doma clásica de caballos en la plaza que tuvo lugar por la tarde.

Después de 23 ediciones, el mercado tradicional de Almarza se ha convertido en una cita obligada del verano soriano y este domingo volvió a registrar una afluencia importante de público que pudo elegir una hora para su visita de acuerdo a la actividad del programa que estaba interesada en presenciar.

Año tras año, el mercado, organizado por el Ayuntamiento, se ha ido reinventando con nuevas actividades para que “los artesanos estén dispuestos a repetir o venir por vez primera, ha habido que innovar”, explica la alcaldesa, Ascensión Pérez.

De ahí que a lo largo de su historia ha ido introduciendo actividades destinadas a todos los públicos. Como es habitual, el Ayuntamiento cuenta con personas o instituciones que son relevantes en el municipio para la apertura del mercado. En esta ocasión fue a cargo del colegio Virgen de Europa, Enrique y Juan Maeztu. El colegio cuenta con unas instalaciones en Almarza desde hace 36 años por el que pasan al año 30.000 niños y monitores para participar en actividades pedagógicas y simposium que organiza el centro educativo.

Cerca de 80 puestos de artesanía y productos agroalimentarios procedentes de Soria, La Rioja, Burgos y León, llenaron las calles de Almarza en las que atendieron a los visitantes.

Las tradiciones y la gastronomía también se dieron cita en el mercado de Almarza con una degustación de rosquillas caseras y sobadillos y una actuación del grupo de danzas de Valdeavellano, así como hubo una exhibición de oficios artesanales relacionado con las labores ganaderas.

Los más pequeños pudieron participar en un encierro infantil, mientras que los aficionados a deportes tradicionales asistieron a una exhibición del levantamiento de piedras a cargo de Enrique Maestu, campeón de Castilla y León. Para concluir la mañana hubo un espectáculo flamenco y corte de jamón con un vermú musical.

El plato fuerte de la tarde fue el desfile de moda de Kessia Emporium, comentado por Soraya Díez, participante en el concurso de televisión ‘Maestros de la costura’, al que le siguió una actuación de ‘Danzad, danzad malditos’. El intenso día concluyó con una actuación musical, en la que se procedió al sorteo de 25 kilos de monedas, equivalente a 1.000 euros.