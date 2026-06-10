La primera piedra del Numancia

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia anunció el pasado martes las incorporaciones de Sergio Gaya como gerente de la entidad y de Toni Martínez como director deportivo. Con ello, la entidad soriana sienta las bases sobre las que trabajar de cara a la temporada 26-27 cuyo comienzo está a la vuelta de la esquina y donde la clave, más allá de los nombres, es el acierto a la hora de ejecutar el trabajo.

La entidad rojilla refuerza y profesionaliza su estructura. Especialmente con la incorporación de Sergio Gaya, una figura que viene a desempeñar la labor que en su día ejercía Eduardo Rubio y que durante las dos últimas temporadas no había tenido el equipo. La toma de decisiones y la solución de situaciones que se dan en el día a día de la entidad al margen de la representación del club además de las que desarrollan Patricio de Pedro y Javier Jiménez como presidente y vicepresidente de la entidad.

La Dirección Deportiva ya ha tenido un profesional al frente durante los últimos años y Toni García toma el testigo de José Alejandro Huerta. El nuevo director deportivo numantino, que ha firmado para las dos próximas temporadas, tiene el aval y la experiencia de las últimas 10 temporadas en las que ha desarrollado esa labor en diferentes clubes, un trabajo que le hace acreedor de un conocimiento amplio del mercado de Primera y Segunda Federación. Y es que es en estas categorías, la tercera y cuarta del fútbol español, donde el nuevo director deportivo numantino se ha movido en los dos últimos lustros. Durante las dos últimas temporadas ha desarrollado labor en el C.F. Talavera, equipo que esta temporada perdía la categoría en una Primera Federación a la que ascendió el curso pasado tras ser tercero en fase regular y superar al Torrent en la fase de ascenso.

Con anterioridad a este paso por el club madrileño, Toni García estuvo al frente de la Dirección Deportiva de Unionistas de Salamanca durante tres temporadas. Fueron tres cursos en los que el conjunto charro militó en Primera Federación sin ningún tipo de problemas, finalizando en séptima posición en las tres ocasiones y durante las tres temporadas compitiendo hasta la última jornada por colarse en el play off de ascenso a Segunda División.

Antes de desempeñar su labor en tierras salmantinas, Toni García estuvo durante 12 temporadas ligado al C.D. A. Navalcarnero, ejerciendo de segundo entrenador, adjunto a la Dirección Deportiva y los últimos cinco de ellos como director deportivo. En la entidad madrileña vivió descensos a Tercera, ascensos a Segunda B e igualmente permanencias en lo que en su momento fue la tercera categoría del fútbol español. Al margen del salto a Segunda B del conjunto madrileño en el curso 19-20, uno de sus éxitos deportivos más sonados tuvo lugar en la temporada 20-21 cuando el Navalcarnero llegó a octavos de final de la Copa del Rey, una ronda en la que cayó eliminado ante el Granada. Previamente el equipo se había deshecho de Badajoz, Las Palmas y Eibar.

Con esa trayectoria y ese aval llega Toni García al C.D. Numancia. Su prioridad al frente de la Dirección Deportiva pasa por completar el equipo de trabajo deportivo, un cuerpo técnico que lleve las riendas del equipo y con el que planificar la pretemporada futbolísticas. Igualmente decidir qué pasará con algunos de los ‘adjuntos’ a ese cuerpo técnico como son los preparadores físicos, readaptadores o entrenador de porteros (Óscar Chaín, David Salazar o Pedro Borque), quienes han venido trabajando en los últimos años con la primera plantilla o desarrollado buena parte de su carrera en la entidad soriana.

Trabajar igualmente en perfilar la plantilla de la próxima temporada, desde las nuevas incorporaciones a jugadores del pasado curso que pueda interesar renovar. En ese apartado se encuentra también conocer la estructura y los jugadores de Independiente del Valle que pudieran ser interesantes para incorporar esta temporada a la plantilla numantina.