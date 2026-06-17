De la historia antigua a la más reciente de las Fiestas de San Juan de Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler

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En pleno corazón de Castilla y León, la ciudad de Soria guarda una tradición festiva cuyas raíces se hunden en la niebla de los siglos. Las celebraciones en honor a las Fiestas de San Juan, conocidas también como las fiestas de La Madre de Dios, representan uno de los patrimonios culturales más valiosos de la capital soriana, y su historia ha sido siempre objeto de profundas investigaciones en torno a su origen y evolución.

Durante las últimas décadas, diversos estudiosos locales han dedicado esfuerzos considerables a desentrañar los misterios que rodean estas festividades. Sus trabajos, publicados en medios locales como Heraldo Diario de Soria, han permitido trazar un recorrido histórico fascinante que conecta el presente con un pasado medieval prácticamente olvidado.

La labor investigadora ha revelado siempre documentación inédita y hasta ordenanzas que regulaban estas celebraciones cuando España aún vivía bajo estructuras feudales. Este material histórico establece vínculos sorprendentes entre las actuales manifestaciones festivas y aquellas que animaban las calles sorianas hace más de cinco siglos.

Cronistas que recuperan la memoria colectiva

Miguel Moreno y José Antonio Martín de Marco, ambos cronistas oficiales de la ciudad de Soria (el primero ya fallecido), han desarrollado una investigación exhaustiva sobre las normativas medievales que regían estas festividades. Sus trabajos documentan cómo las celebraciones actuales mantienen elementos que se remontan a la Soria del Medievo, cuando la ciudad era un enclave estratégico en la Corona de Castilla.

Estos cronistas han localizado documentos en archivos municipales y eclesiásticos que demuestran la antigüedad de ciertas tradiciones que los sorianos actuales practican sin conocer necesariamente su origen histórico. Las ordenanzas regulan aspectos como la organización de procesiones, el uso de espacios públicos durante las fiestas y las obligaciones de los diferentes gremios en la celebración. Todo está escrito.

Una red de investigadores al servicio de la tradición

Más allá de los cronistas oficiales, otros estudiosos han contribuido significativamente al conocimiento de estas festividades. Juan Antonio Gómez Barrera, reconocido investigador de la historia local, ha publicado artículos que contextualizan las fiestas de San Juan dentro del marco más amplio de las celebraciones estivales en la España medieval y moderna.

Por su parte, Joaquín Alcalde y Francisco Parra han aportado perspectivas complementarias desde la antropología cultural y la historia social, analizando cómo estas festividades han servido como elemento cohesionador de la identidad soriana a lo largo de generaciones. Sus escritos documentan transformaciones en los rituales festivos, adaptaciones a diferentes contextos políticos y sociales, y la resistencia de ciertas prácticas tradicionales frente a la modernización.

Iniciativas digitales para preservar el patrimonio festivo

La era digital ha permitido nuevas formas de preservación y difusión del patrimonio histórico relacionado con San Juan. Enrique García Garcés lidera el proyecto web Nuestras Fiestas de Soria, dedicado a la recuperación de documentos históricos, fotografías antiguas y testimonios orales sobre la evolución de estas celebraciones.

Este espacio virtual se ha convertido en un repositorio invaluable de memoria colectiva, donde colaboran investigadores, aficionados a la historia local y ciudadanos anónimos. La web recopila desde programas de fiestas de principios del siglo XX hasta descripciones detalladas de rituales que ya no se practican.

La dimensión taurina de las celebraciones

Las fiestas de San Juan en Soria mantienen una importante tradición taurina que también ha merecido estudios específicos. José Luis Chaín, experto en tauromaquia, quien ha documentado la historia de los festejos taurinos. En estos momentos está escribiendo un libro ad hoc que sería la continuación de La tauromaquia en Soria, de Segundo Ayllón, en el que también colaboró, desde 1985 hasta nuestros días.

Sus investigaciones revelan cómo los festejos taurinos han evolucionado desde modestas celebraciones locales hasta convertirse en eventos de relevancia regional dentro del panorama taurino de Castilla y León. No hay que olvidar que las fiestas de San Juan de Soria están declaradas Festejo taurino tradicional desde el año 2001.

El papel del periodismo local en la preservación cultural

Heraldo-Diario de Soria ha desempeñado un papel fundamental como plataforma de difusión de estos trabajos investigadores. A lo largo de décadas, el periódico ha publicado estudios, artículos de opinión y reportajes que han contribuido a mantener viva la conciencia sobre la importancia histórica de estas festividades.

Esta labor periodística ha permitido que la memoria colectiva soriana se transmita de generación en generación, no solo mediante la práctica festiva directa, sino también a través del conocimiento documentado de sus orígenes y significados. La combinación de investigación académica rigurosa y la divulgación periodística accesible han resultado clave para la preservación de este patrimonio inmaterial.

Un legado cultural en constante estudio

El interés académico y popular por las fiestas de San Juan demuestra que el patrimonio cultural de Soria sigue siendo objeto de atención y valoración. Los trabajos de investigación continúan apareciendo, aportando nuevas perspectivas y descubriendo documentos que enriquecen la comprensión de estas tradiciones centenarias que definen la identidad de la capital soriana en el panorama festivo de España.