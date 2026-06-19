Fotos de San Juan 2026: las fiestas de Soria en imágenes

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

"Yo estuve en aquella Saca". Las fiestas de San Juan, en el recuerdo pero también en la retina, en miles de imágenes. En la era digital el clic inmediato inmortaliza el momento, pero en este caso quizá sea mejor vivir la fiesta con intensidad. Para el resto, aquí se encuentra este cajón gráfico con miles de instantáneas de las fiestas de San Juan 2026 que iremos actualizando conforme avancen los días. Heraldo-Diario de Soria ha estado ya en el monte Valonsadero, en las cuadrillas, en el Ayuntamiento, en la plaza de toros... Lo ha hecho en todos y cada uno de los festejos pre sanjuaneros y ya antes en el Sorteo de Jurados y el Nombramiento, sin olvidar el Catapán. Fuimos también al Desencajonamiento, al Lavalenguas y a la Compra del toro. Y acudiremos a