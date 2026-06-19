Heraldo-Diario de Soria

Fotos de San Juan 2026: las fiestas de Soria en imágenes

Las fiestas de Soria dejan miles de fotografías que iremos colgando en este cajón gráfico diariamente

Salida de La Saca en las Fiestas de San Juan

Salida de La Saca en las Fiestas de San JuanMARIO TEJEDOR

Publicado por
Pilar Pérez Soler
Soria

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"Yo estuve en aquella Saca". Las fiestas de San Juan, en el recuerdo pero también en la retina, en miles de imágenes. En la era digital el clic inmediato inmortaliza el momento, pero en este caso quizá sea mejor vivir la fiesta con intensidad. Para el resto, aquí se encuentra este cajón gráfico con miles de instantáneas de las fiestas de San Juan 2026 que iremos actualizando conforme avancen los días. Heraldo-Diario de Soria ha estado ya en el monte Valonsadero, en las cuadrillas, en el Ayuntamiento, en la plaza de toros... Lo ha hecho en todos y cada uno de los festejos pre sanjuaneros y ya antes en el Sorteo de Jurados y el Nombramiento, sin olvidar el Catapán. Fuimos también al Desencajonamiento, al Lavalenguas y a la Compra del toro.  Y acudiremos a

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