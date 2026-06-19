Fotos de San Juan 2026: las fiestas de Soria en imágenes
Las fiestas de Soria dejan miles de fotografías que iremos colgando en este cajón gráfico diariamente
"Yo estuve en aquella Saca". Las fiestas de San Juan, en el recuerdo pero también en la retina, en miles de imágenes. En la era digital el clic inmediato inmortaliza el momento, pero en este caso quizá sea mejor vivir la fiesta con intensidad. Para el resto, aquí se encuentra este cajón gráfico con miles de instantáneas de las fiestas de San Juan 2026 que iremos actualizando conforme avancen los días. Heraldo-Diario de Soria ha estado ya en el monte Valonsadero, en las cuadrillas, en el Ayuntamiento, en la plaza de toros... Lo ha hecho en todos y cada uno de los festejos pre sanjuaneros y ya antes en el Sorteo de Jurados y el Nombramiento, sin olvidar el Catapán. Fuimos también al Desencajonamiento, al Lavalenguas y a la Compra del toro. Y acudiremos a
Fiestas de San Juan
Fotos: La Compra deja espectaculares imágenes en Valonsadero
Mario Tejedor
Fiestas de San Juan
El encierro de la Comprilla en imágenes
Mario Tejedor
Fiestas de San Juan
Fotos antiguas de las Fiestas de San Juan de Soria (y otras más recientes y con 'poca pena')
Pilar Pérez Soler
Fiestas de San Juan
La tarde del Lavalenguas en imágenes: cogidas, buen ambiente y miles de personas en Valonsadero
Mario Tejedor
Fiestas de San Juan
Fotos: La mañana del Lavalenguas en Valonsadero en 300 imágenes
Mario Tejedor
Fiestas de San Juan
Así quedan los lotes de toros de cada cuadrilla para San Juan 2026
Heraldo-Diario de Soria
Fiestas de San Juan
Puntualidad y gran ambiente en el coso de San Benito: el Viernes de Toros ya tiene sus astados
Gonzalo Monteseguro
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Las mejores imágenes de la llegada de los toros de San Juan a Valonsadero: calor y pasión sanjuanera en el Desencajonamiento 2026
Gonzalo Monteseguro
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Interpeñas 2026: la lluvia no frena la fiesta (fotos)
Mario Tejedor
Fiestas de San Juan
En imágenes: el arte de las Fiestas de San Juan
Mario Tejedor
Fiestas de San Juan
En fotos: Soria ya tiene cartel ganador para sus fiestas de San Juan 2026
Gonzalo Monteseguro
Fiestas de San Juan
El Catapán desafía al cielo y Soria se rinde al primer sorbo de las fiestas de San Juan
Gonzalo Monteseguro
Fiestas de San Juan
El Nombramiento de los jurados de San Juan 2026: 250 imágenes del fiestón que se vivió
Mario Tejedor
Fiestas de San Juan
Conoce a las 11 parejas de jurados de San Juan 2026 con estas fotografías
Gonzalo Monteseguro
Soria
San Juan 2026: 11 cuadrillas ya conocen a sus jurados y sólo queda vacante San Juan
Heraldo-Diario de Soria